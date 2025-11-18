+
खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका व्यक्तिको कोठामा भेटियो १२ लाख

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १४:०३

  • काठमाडौं कालिमाटी क्षेत्रमा मकवानपुरका ३० वर्षीय सुरज नगरकोटीलाई लागु औषध खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरिएको छ।
  • उनको डेरा कोठाबाट ०.३७ ग्राम खैरो हेरोइन, ९ क्याप्सुल ट्रामाडोल र १२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ नगद बरामद भएको छ।
  • प्रहरीले उनको मोबाइल जाँच गर्दा लागु औषध किनबेच गर्ने कुराकानी भेटिएको बताएको छ।

६ माघ, काठमाडौं । लागु औषध खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका एक व्यक्तिको डेराबाट प्रहरीले १२ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको छ ।

काठमाडौं कालिमाटी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने मकवानपुरका ३० वर्षीय सुरज नगरकोटीलाई प्रहरी वृत्त कालिमाटीले पक्राउ गरेको थियो । लागु औषध कारोबारको आरोपमा समातिएका प्रहरीले उनको डेरा कोठा खानतलासी गरेको थियो ।

सो क्रममा ०.३७ ग्राम खैरो हेरोइन, ९ क्याप्सुल ट्रामाडोल र १२ लाख ८१ हजार नगद बरामद भएको छ । उनको मोबाइल जाँच गर्दा लागु औषध किनबेच गर्ने सम्बन्धी कुराकानी समेत भेटिएको प्रहरीले बताएको छ ।

