+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस त्यागेको घोषणा गरेका चन्दले बैतडीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते १५:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तेजबहादुर चन्दले पार्टी त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
  • चन्दले बैतडीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि मंगलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।
  • उनले नेपाली कांग्रेस गलत बाटोतर्फ गएकाले स्वतन्त्र रुपमा अघि बढेको बताएका छन्।

६ माघ, बैतडी ।  पार्टी त्यागेको घोषणा गरेका कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तथा पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका तेजबहादुर चन्दले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

बैतडीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि मंगलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । दलगत राजनीति त्यागेर स्वतन्त्र रुपमा अघि बढ्ने बताउँदै चन्दले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस गलत बाटोतर्फ गएकाले स्वतन्त्र रुपमा अघि बढेको चन्दले बताएका छन् ।

तेजबहादुर चन्द
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको दिन सेयर बजारमा उत्साह, बढ्यो ४२ अंक

उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको दिन सेयर बजारमा उत्साह, बढ्यो ४२ अंक
मोरङ ६ बाट शेखर कोइरालाले गरे मनोनयन दर्ता

मोरङ ६ बाट शेखर कोइरालाले गरे मनोनयन दर्ता
रास्वपाबाट काठमाडौं-५ मा सस्मितले गराए मनोनयन दर्ता

रास्वपाबाट काठमाडौं-५ मा सस्मितले गराए मनोनयन दर्ता
माधव नेपालले रौतहट-१ बाट गराए उम्मेदवारी दर्ता

माधव नेपालले रौतहट-१ बाट गराए उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं-५ ले फेरि जिताउने विश्वास छ : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं-५ ले फेरि जिताउने विश्वास छ : प्रदीप पौडेल
२४ भदौको विध्वंसमा विदेशी शक्तिको घुसपैठ थियो : वर्षमान पुन

२४ भदौको विध्वंसमा विदेशी शक्तिको घुसपैठ थियो : वर्षमान पुन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित