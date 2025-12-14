यी हुन् काठमाडौंका १० मा कांग्रेसका उम्मेदवार

७ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार टुंग्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ताको दिन कांग्रेसले बल्ल नाम टुंग्याएको हो ।
यी हुन् कांग्रेसका १० उम्मेदवार
काठमाडौं– १ प्रबल थापा
काठमाडौं– २ कबिर शर्मा
काठमाडौं– ३ रमेश अर्याल
काठमाडौं– ४ सचिन तिमल्सिना
काठमाडौं– ५ प्रदीप पौडेल
काठमाडौं– ६ कृष्ण सबुज बानियाँ
काठमाडौं– ७ प्रमोदहरि गुरागाइँ
काठमाडौं– ८ सपना राजभण्डारी
काठमाडौं– ९ नानु बस्तोला
काठमाडौं– १० हिमाल कार्की
