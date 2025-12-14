कांग्रेसका महेन्द्र यादवले गराए धनुषा-४ बाट उम्मेदवारी दर्ता

६ माघ, जनकपुरधाम । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उनले मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनी यसअघि दुई पटक यसै क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै आएका थिए । दुवै पटक उनी नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठसँग पराजित भएका थिए ।
एमालेका महासेठले यो पटक पनि यसै क्षेत्रबाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4