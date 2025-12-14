काभ्रे-२ मा कांग्रेसका मधुप्रसाद आचार्यले गराए उम्मेदवारी दर्ता

६ माघ, काभ्रे । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काभ्रेपलाञ्चोक-२ बाट नेपाली कांग्रेसका नेता मधुप्रसाद आचार्यको उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर मंगलबार आचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
आचार्य कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका आचार्यको प्रस्तावकमा महेश खरेल र क्षेत्रीय सभापति हेमबहादुर लामा समर्थक रहेका छन् ।
