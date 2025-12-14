सुर्खेत-१ मा एमाले नेता शाहीले गराए मनोनयन दर्ता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
६ माघ, सुर्खेत । नेकपा एमालेका नेता ध्रुवकुमार शाहीले सुर्खेत क्षेत्र नम्बर-१ बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
उनले मंगलबार दिउँसो गुर्भाकोटस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर मनोनयन दर्ता गरेका हुन् ।
एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी सचिव समेत रहेका शाही यो क्षेत्रबाट तेस्रो पटक चुनाव लड्दै छन् । २०७४ मा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई चुनावमा हराएर चर्चामा आएका शाही ०७९ को निर्वाचनमा पुन: पूर्णबहादुरसँग पराजित भएका थिए ।
यो पटक शाहीले प्रतिस्पर्धी फेरिएका छन् । पूर्णबहादुरले यो पटक चुनाव नलड्ने बताएपछि उनका भाइ विष्णु खड्कालाई कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको छ ।
