जुम्लामा कांग्रेसबाट दीपबहादुर शाहीको उम्मेदवारी दर्ता

६ माघ, जुम्ला । जुम्लामा नेपाली कांग्रेसबाट दीपबहादुर शाहीले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।
उनले साँझ करिब ४ : ३० बजेको समयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जुम्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि प्रत्यक्ष तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् ।
शाहीले कुनैपनि तामझाम नगरेर आम भुइँ मान्छेका आवाजको लागि उम्मेदवार बनेको बताए ।
जिल्लामा रहेका दीर्घकालीन समस्या आफूले बाल्यकालदेखि नै मनस्थितिमा राखेकाले सोही अनुसार आफूले जितेपछि काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
