शरतसिंह भण्डारी : ४४ वर्षदेखि उम्मेदवार

संसदीय अखिलेख अनुसार ७१ वर्षीय भण्डारी ४४ वर्षदेखिका उम्मेदवार हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते १५:२२
फाइल तस्वीर

७ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित हुने १६५ पदका लागि ३ हजार ४८४ जना उम्मेदवारी परेको छ । यसमा कतिपय राष्ट्रिय पञ्चायतकै चुनाव लडेका र जितेकाहरू छन् ।

एक हुन्– शरतसिंह भण्डारी । भण्डारीले यसपटक महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ मा जसपा नेपालबाट प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । संसदीय अखिलेख अनुसार ७१ वर्षीय भण्डारी ४४ वर्षदेखिका उम्मेदवार हुन् ।

भण्डारीले २०३८ र २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव जितेका थिए ।

२०४३ मा पञ्चायत व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारमा उनी पहिलो पटक पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री भएका थिए । २०४४ साल फागुनमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा उनी वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा बढुवा भए । श्रेष्ठ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २०४६ साल भदौ १४ र चैत १९ मा हेरफेर हुँदा पनि उनले राज्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका थिए ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा भण्डारी उम्मेदवार भएनन् । २०५१ सालमा भने स्वतन्त्र रूपमा महोत्तरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जिते । २०५२ मा विना विभागीय राज्यमन्त्री भए । २०५३ सालमा विना विभागीमन्त्री भए । २०५४ सालमा भण्डारी युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री भए ।

२०५६ सालमा पनि महोत्तरीबाट चुनाव जिते । २०५६ मै उनी पुन: युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री भए । २०५८ सालमा भण्डारी स्वास्थ्यमन्त्री भए ।

२०६३ सालमा पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसद् सदस्य थिए । २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य भए । २०६६ सालमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भए । २०६८ सालमा रक्षामन्त्री भए ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट उम्मेदवार थिए । तर, पराजित भए ।

२०७४ र २०७९ मा भने प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जिते । २०७८ सालमा ऊर्जामन्त्री भए । २०७९ श्रममन्त्री भए । २०८१ मा पनि फेरि भण्डारी केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको दुवै सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भए ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । जसमा भण्डारी पुन: महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव शरतसिंह भण्डारी
