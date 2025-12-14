+
प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै रक्षा बम : तपाईँको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ

जेनजी अगुवा रक्षा बमले देश निर्वाचनमा होमिएको र यसले नयाँ आशाको ढोका खुलेको बताएकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते २२:४८

  • जेनजी अगुवा रक्षा बमले निर्वाचनले नयाँ आशाको ढोका खुलेको बताएकी छन्।
  • उनले निर्वाचनको वातावरण बनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएकी छन्।
  • उनले अब देशको भाग्य जनताकै हातमा रहेको र जिम्मेवारी सबैको भएको बताएकी छन्।

७ माघ, काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षा बमले देश निर्वाचनमा होमिएको र यसले नयाँ आशाको ढोका खुलेको बताएकी छन् । बुधबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले अन्योल र अनिश्चितताको यात्रामा मनोनयनपछि नयाँ मोड पार गरेको बताएकी हुन् ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि देशले भोगेको सङ्क्रमणकाल,अन्योल र डरका बीच लोकतान्त्रिक निकास सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हाम्रो र हरेक नागरिकको मनमा थियो,’ उनले भनेकी छन्, ‘तर हिजो, सम्पूर्ण दलहरूले निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएर देशलाई फेरि सुदृढ लोकतन्त्रतर्फ धकेलेका छन् र यसै क्षणबाट आशाको नयाँ ढोका खुलेको छ।’

उनले निर्वाचनको वातावरण बनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएकी छन् ।

‘यसका लागि धन्यवाद, प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईं त्यो काँध हुनुहुन्छ जसले सिङ्गो देशको भार थामिरहेछ। हजार आलोचना, हजार शंका र हजार बोझका बीच पनि देशलाई ढल्न नदिई उभ्याइरहनुभएको छ,’ उनले भनेकी छन्, अब जिम्मेवारी हाम्रो हो।अब देशको भाग्य जनताकै हातमा छ। सचेत बनौं।’

रक्षा बम
