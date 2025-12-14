+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पृथ्वीमा सौर्य आँधीको धक्का : दुई दशककै ठूलो सौर्य विकिरण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ७ गते १९:४२

७ माघ, काठमाडौं । पृथ्वीले हाल विगत २० वर्षयताकै सबैभन्दा शक्तिशाली अन्तरिक्ष मौसमी घटनाको सामना गरिरहेको छ । एस-फोर श्रेणीको सौर्य विकिरण आँधीले वायुमण्डलमा निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ।

अमेरिकी एजेन्सी नोआले मंगलबार पुष्टि गरेअनुसार यो आँधी सन् २००३ को ऐतिहासिक ‘हेलोविन स्टोर्म्स’ पछिकै सबैभन्दा उच्च स्तरको हो।

यो घटना आइतबार सूर्यको ‘रिजन ४३४१’ नामक सनस्पटबाट निस्किएको विशाल X1.9-class को सोलार फ्लेयरका कारण सुरु भएको हो।

यस विस्फोटले अर्बौं टन प्लाज्मासहितको ‘कोरोनल मास इजेक्सन’ (सीएमई) लाई मात्र २५ घण्टामा पृथ्वीसम्म पुर्‍यायो, जसलाई खगोलविद्हरूले अत्यन्तै तीव्र गतिको मानेका छन्।

यस आँधीले जमिनमा रहेका मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष शारीरिक खतरा नभए पनि आधुनिक जीवनको आधार मानिने प्रविधिमा भने ठूलो असर पार्न सक्छ। नासा र एफएएले ध्रुवीय क्षेत्रमा उडान भर्ने जहाजहरूका लागि चेतावनी जारी गरेका छन्।

एस-फोर श्रेणीको आँधीका कारण उच्च उचाइमा उडान गर्ने यात्रु र चालक दलका सदस्यहरूमा विकिरणको जोखिम बढ्न सक्छ। अन्तरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) मा रहेका अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई सुरक्षित मोड्युलमा सर्न सल्लाह दिइएको छ।

रेडियो ब्ल्याकआउटका कारण अमेरिका लगायतका क्षेत्रमा समुद्री र आपत्कालीन सेवामा प्रयोग हुने ‘हाई-फ्रिक्वेन्सी’ रेडियो सेवामा अवरोध पुगेको छ।

अमेरिका, क्यानडा र उत्तरी युरोपका विद्युत् ग्रिड सञ्चालकहरूलाई उच्च निगरानीमा राखिएको छ। जी-फोर स्तरको भू-चुम्बकीय आँधीका कारण भोल्टेजमा उतारचढाव आउन सक्ने खतरा छ।

यस सौर्य आँधीको एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको आकाशमा देखिने अद्भुत ‘अरोरा’ प्रकाश हो। अन्तरिक्ष मौसम पूर्वानुमान केन्द्रका अनुसार, यो आँधीका कारण नर्दन लाइट्स अमेरिकाको अलाबामा र उत्तरी क्यालिफोर्नियाका साथै मध्य युरोपसम्म देखिने सम्भावना छ। त्यस्तै, दक्षिणी गोलार्धमा अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया र न्युजिल्यान्डको आकाशमा पनि यो प्रकाश देखिनेछ।

‘यो एक दुर्लभ घटना हो,’ नोआका प्रवक्ताले भने, ‘यस विकिरण आँधीको तीव्रता आधुनिक भू-उपग्रह युगमा देखिएका घटनाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी छ। हामी क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युत् र भू-उपग्रह कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ।’

एजेन्सीहरूको सहयोगमा

 

सौर्य आँधी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनुषा-४ : ह्याट्रिकको लक्ष्यमा रघुवीर, बदला लिने दाउमा महेन्द्र

धनुषा-४ : ह्याट्रिकको लक्ष्यमा रघुवीर, बदला लिने दाउमा महेन्द्र
भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन जारी, १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रस्तुत

भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन जारी, १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रस्तुत
दूषित पानी बेच्ने नन्दीकेश्वर पानी उद्योगको १० जार नष्ट, १५ दिने अल्टिमेटम  

दूषित पानी बेच्ने नन्दीकेश्वर पानी उद्योगको १० जार नष्ट, १५ दिने अल्टिमेटम  
प्युठानका उम्मेदवारका एजेन्डा : विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि नीति परिवर्तनसम्म

प्युठानका उम्मेदवारका एजेन्डा : विदेशी लगानी भित्र्याउनेदेखि नीति परिवर्तनसम्म
विश्वकपबारे निर्णय दिन बंगलादेशलाई भोलिसम्मको समय, नखेले अर्को टिमलाई मौका !

विश्वकपबारे निर्णय दिन बंगलादेशलाई भोलिसम्मको समय, नखेले अर्को टिमलाई मौका !
स्ट्रेट अफ होर्मुजको तनाव चुलिँदो, इरानको आन्तरिक विद्रोहले विश्व बजारमा तरंग 

स्ट्रेट अफ होर्मुजको तनाव चुलिँदो, इरानको आन्तरिक विद्रोहले विश्व बजारमा तरंग 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित