सुन्तला, मौसम र जुनार महँगियो

- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सुन्तला, मौसम र जुनारको मूल्यवृद्धि भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।
- सुन्तलाको मूल्य बुधबार प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँबाट बिहीबार १८ प्रतिशतले बढेर १ सय ४७ रुपैयाँ पुगेको छ।
- मौसम र जुनारको मूल्य पनि बुधबार १ सय १० रुपैयाँबाट ९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ सय २० रुपैयाँ कायम भएको छ।
८ माघ, काठमाडौं । बजारमा सुन्तला, मौसम र जुनारको मूल्यवृद्धि भएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको दैनिक मूल्यसूची अनुसार यी फलफूलको मूल्य बढेको देखिएको हो ।
हिजो बुधबार प्रतिकिलो औसत १ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन्तलाको मूल्य आज बिहीबार १८ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो १ सय ४७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, मौसम र जुनारको मूल्यमा पनि समान ९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बुधबार १ सय १० रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको मौसम र जुनार दुवैको मूल्य आज प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
