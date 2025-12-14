+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

126/7 (18.4)
Netherlands Women va Nepal Women vs

Netherlands Women

140/5(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

८ बलमा १५ रन आवश्यक

Nepal Women

126/7(18.4)
vs

Netherlands Women

140/5(20)
WC Series
Nepal Women
126/7 (18.4)
VS
८ बलमा १५ रन आवश्यक
Netherlands Women
140/5 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

सुन्तला, मौसम र जुनार महँगियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ८ गते ११:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सुन्तला, मौसम र जुनारको मूल्यवृद्धि भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।
  • सुन्तलाको मूल्य बुधबार प्रतिकिलो १ सय २५ रुपैयाँबाट बिहीबार १८ प्रतिशतले बढेर १ सय ४७ रुपैयाँ पुगेको छ।
  • मौसम र जुनारको मूल्य पनि बुधबार १ सय १० रुपैयाँबाट ९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ सय २० रुपैयाँ कायम भएको छ।

८ माघ, काठमाडौं । बजारमा सुन्तला, मौसम र जुनारको मूल्यवृद्धि भएको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको दैनिक मूल्यसूची अनुसार यी फलफूलको मूल्य बढेको  देखिएको हो ।

हिजो बुधबार प्रतिकिलो औसत १ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन्तलाको मूल्य आज बिहीबार १८ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो १ सय ४७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यसैगरी, मौसम र जुनारको मूल्यमा पनि समान ९.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बुधबार १ सय १० रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको मौसम र जुनार दुवैको मूल्य आज प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

मौसम र जुनार सुन्तला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

साइबर ठगी रोकथाम र डिजिटल वित्तीय सुरक्षाबारे राष्ट्रिय सम्मेलन हुने

साइबर ठगी रोकथाम र डिजिटल वित्तीय सुरक्षाबारे राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
स्याङ्जामा कुनै उम्मेदवारविरुद्ध परेन उजुरी

स्याङ्जामा कुनै उम्मेदवारविरुद्ध परेन उजुरी
सर्लाही ४: उम्मेदवारको लक्ष्य प्रधानमन्त्री, जनताको अपेक्षा पानी–बिजुली

सर्लाही ४: उम्मेदवारको लक्ष्य प्रधानमन्त्री, जनताको अपेक्षा पानी–बिजुली
जर्मन होम्स होटलको पहलमा भक्तपुरमा हाट बजार मेला हुँदै

जर्मन होम्स होटलको पहलमा भक्तपुरमा हाट बजार मेला हुँदै
उच्च मूल्यबाट घट्यो सुनचाँदी

उच्च मूल्यबाट घट्यो सुनचाँदी
बैतडीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ३ जना घाइते

बैतडीमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ३ जना घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित