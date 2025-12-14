+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समानुपातिकतर्फ दुई करोड बढी मतपत्र छापिँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १५:४१

९ माघ, काठमाडौं । २१ फागुनका लागि समानुपातिकतर्फ दुई करोड बढी मतपत्र छापिँदैछ । निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, देशभरको मतदाताको संख्या एक करोड ८९ लाख रहेको छ ।

जम्मा मतदाताको संख्या भन्दा सात प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

‘हामीले दुई करोड केही बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये समानुपातिक तर्फको एक करोड ५० लाख मतपत्र छपाइ भइसकेको छ । बाँकी ५० लाख मतपत्र केही दिनमा छपाइ सम्पन्न हुनेछ,’ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

अब प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको काम अगाडि बढाइनेछ । शुक्रबार नै उम्मेदवारलाई निर्वाच्न चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेसँगै आयोगले प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र छपाइको काम सुरु गर्ने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मतदाता परिचयपत्र छपाइको काम समेत भइराखेको छ । आयोगको परिसरभित्रै मतदाता परिचयपत्र छपाइ जारी छ ।

समानुपातिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनका घाइते प्रकाश रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा

जेनजी आन्दोलनका घाइते प्रकाश रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा
समानुपातिक उम्मेदवारी फिर्ता लिनेको संख्या ८५ पुग्यो

समानुपातिक उम्मेदवारी फिर्ता लिनेको संख्या ८५ पुग्यो
समानुपातिकमा बस्न नमान्नेका ठाउँमा अर्को व्यक्ति कसरी पठाउने ?

समानुपातिकमा बस्न नमान्नेका ठाउँमा अर्को व्यक्ति कसरी पठाउने ?
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संवैधानिक नैतिकताको संकट

समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संवैधानिक नैतिकताको संकट
समानुपातिकको बन्दसूची रुजु गर्ने काम सकियो, २७ गतेसम्म गल्ती सच्याउने समय

समानुपातिकको बन्दसूची रुजु गर्ने काम सकियो, २७ गतेसम्म गल्ती सच्याउने समय
‘बालेनको उदयले युवामा चेतनाको झिल्को बाल्यो, अब राँको बन्दैछ’

‘बालेनको उदयले युवामा चेतनाको झिल्को बाल्यो, अब राँको बन्दैछ’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित