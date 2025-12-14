+
राष्ट्र निर्माण एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन : गृहमन्त्री

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १९:२१
९ माघ, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुरक्षा संगठनलाई आधुनिकीकरण र द्रुत परिचालनयोग्य बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बलको २५औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू बाधक नभई साधन बनेर दीर्घकालीन महत्त्व र उपलब्धिका लागि योजनाका रूपमा मन्त्रालयमा आएका कुनै पनि कुरालाई रचनात्मक एवं सकारात्मक सहयोग गरिरहेको बताए ।

उनले राष्ट्र निर्माण कुनै एक निकायको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने बताए । उनले सीमा सुरक्षालाई संस्थागत र दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमामा केन्द्रित गर्न मन्त्रालयले रणनीतिक रूपमा अघि बढेको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नयाँ मापदण्डअनुरुप बीओपीहरूको विस्तार, विद्यमान बीओपीहरूको आधुनिकीकरण तथा सम्पूर्ण संगठनलाई प्रविधिमा आधारित लचिलो र द्रुत परिचालनयोग्य बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी बाधक होइन साधक बनेर दीर्घकालीन महत्त्व र उपलब्धिका लागि योजनाका रूपमा मन्त्रालयमा आएका कुनै पनि कुरालाई रचनात्मक एवं सकारात्मक सहयोग गरिरहेका छौँ । यो सहयोग निरन्तर रही रहनेछ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको काम महत्त्वपूर्ण र प्रशंसायोग्य रहेको बताए ।

ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री
