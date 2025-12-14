जुम्लामा पनि हिमपात

१० माघ, जुम्ला । जुम्लामा हिमपात भएको छ । मध्यरातिदेखि हिमपात भएको हो । हिउँदे सिजन पुस महिनामै पानी परेर हिउँ पर्ने गर्दथ्यो । यसपटकको हिमपात आज माघ १० गते भएको छ ।
जुम्लामा अहिले हिउँ आईरहेको छ । हिउँ परेपछि किसान खुसी भएका छन् । हिउँदेवाली सुकिरहेको बेला हिउँ परेपछि बालीनालीका लागि राहात भएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडानम्बर-२ का किसान रतन रावतले हिउँ परेर हिउँदे बाली जोगिएको बताए । किसान गोपाल रोकायाले किसानका लागि यो हिउँ नभई चाँदी सरह रहेको बताए ।
जुम्लाको तापक्रम माईनस डिग्री छ । हिमपात हुँदा सामान्य जनजीवन प्रभावित भएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा करिब एक फिटसम्म हिउँ जमेको छ ।
-नेत्रशाहीबाट
