+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्वमा ६ दिन बिताएर काठमाडौं फर्केका बालेनले के-के गरे ?

कतै समर्थकसँग हात मिलाए, खादा माला र फुलगुच्छा ग्रहण गरे, कतै गाडीमा बसेर हात मिलाए, कतै भने गाडीको रुफटपबाट बाहिर मतदातालाई हात हल्लाउँदै हिंडे । तर, कतै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्न मानेनन् ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ माघ १० गते २१:१६

१० माघ, विराटनगर । चुनावी भेटघाटसँगै धार्मिक यात्रा गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता  बालेन शाह काठमाडौं फर्किएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ताका लागि मंगलबार झापाको दमक आएका थिए ।

जनकपुरबाट कालो रङको ल्यान्ड रोभर डिफेन्डरमा दमक आएका उनी सोही गाडीमा ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिन पुगेका थिए । शनिबार साँझ काठमाडौं फर्कदा विराटनगर विमानस्थलसम्म सोही गाडीमा आए । व्यापारीको मंहगो गाडी चढेको भन्दै उनको आलोचना पनि भयो ।

मंगलबार दमक आएका उनी मनोनयन दर्तापछि बिर्तामोड पुगेर बसेका थिए । बुधबार दमक फर्किएर कार्यकर्तासँग भेटघाट गरे । मोरङ, सुनसरी र झापाक उम्मेदवारसँग छलफल गरे । बिहीबार बिहान इलाम बजार पुगेर उम्मेदवारसँग घरदैलो गरे । घण्टी पनि बजाए ।

पाँचथरमा पनि उम्मेदवारलाई भोट मागेर उनले समर्थकसँग भेटघाट गरे । ताप्लेजुङ जाँदा चोकचोकमा भेला भएका समर्थक र कार्यकर्तालाई भेटे । कतै नमस्कार गर्दै र कतै हात मिलाएर हालखबर सोध्दै उनी फुङ्लिङ पुगेका थिए  । त्यसपछि सानोफेदीहुँदै शुक्रबार बिहान पाथीभरा मन्दिर दर्शन गरेर फर्किएका उनले ताप्लेजुङमा समर्थकसँग भेटघाट गरे ।

ताप्लेजुङबाट पाँचथर आएका उनी मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै शुक्रबार बेलुका तेह्रथुमको म्याङलुङ बजारमा पुगे । शुक्रबार म्याङलुङ बसेका उनी शनिबार बिहान मन्दिर  दर्शनका लागि पुगेका थिए ।

उनले म्याङ्लुङको देवीथान क्षेत्रमा स्थानीय मतदातासँग अन्तरक्रिया गरे, रास्वपा तेह्रथुमका उम्मेदवार सुरेन्द्र कार्कीका लागि भोट पनि मागे ।

मतदातासँग तेह्रथुमको भूगोल, हावापानी र जनजीवनलाई प्रत्यक्ष महसुस गरेपछि मात्र वास्तविक समस्या चिन्न सकिने बताए । ‘तेह्रथुमको नाम कागजमा पढ्न सकिन्छ, विकिपिडियामा पनि भेटिन्छ’, शाहले भनेका थिए, ‘तर यहाँ आएर यहीको माटोमा बसेर, यहीँका मान्छेसँग कुरा गरेपछि मात्र त्यो ठाउँको वास्तविकता बुझिन्छ । भोलि संसदमा कुरा उठाउँदा अनुमान होइन, अनुभूतिको आधार चाहिन्छ ।’

उनी तेह्रथुमको बसन्तुपुरमा रहेको चो लुङ पार्कमा पनि पुगे । तेह्रथुमसँग सीमा जोडिएको संखुवासभाको मुढेबजार पनि पुगे । धर्मदेवी नगरपालिका–३ मुढेबजारमा रास्वपा उम्मेदवार मिङ्मा शेर्पालाई साक्षी राखेर पूर्वको सुन्दरताको व्याख्या गरे । रुद्राक्षको चर्चा गरे ।

‘नढाँटी भन्नुपर्दा संखुवासभा म पहिलो चोटी आएको हो,’ मतदातामाझ संक्षिप्त मन्तव्य राखेका उनले भने, ‘संखुवासभा र बाहिर पनि रुद्राक्षका लागि परिचित छ, म जसरी पहिलो पटक यहाँ आएको छु, त्यसरी नै उम्मेदवारले तीन करोड नेपालीलाई यहाँ टेकाउने (आउने) वातावरण बनाइदिनुहोला ।’

उनले पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न पनि आग्रह गरे ।  ‘यो पूर्वी भेग कति सुन्दर छ, कति राम्रो छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छैन, यहाँ आएर थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ बजारबाट नजिकै रहेको मुढे बजारका मतदातासँग भेटघाट गरेर फर्किएका उनलाई समर्थकले धनकुटाको हिलेमा स्वागत गरे । धनकुटा बजारमा पनि स्वागत गरे । रास्वपा समर्थकले धरान बजार, तरहरा, बजार इटहरी बजारमा उनलाई स्वागत गरे । विराटनगर विमानस्थल अगाडि भेला भएका समर्थकले उनको पक्षमा नाराबाजी गरे ।

कतै समर्थकसँग हात मिलाए, खादा माला र फुलगुच्छा ग्रहण गरे, कतै गाडीमा बसेर हात मिलाए, कतै भने गाडीको रुफटपबाट बाहिर मतदातालाई हात हल्लाउँदै हिंडे । तर, कतै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्न मानेनन् ।

बालेन शाह कोशीका जिल्लाहरूमा रास्वपा चुनाव चिन्ह घण्टीको माहोल बनाएर फर्किएको रास्वपा नेताहरू बताउँछन् । ‘एक चरण पूर्वका जिल्लाहरू घुमेर उहाँ फर्कनु भएको छ, माहोल राम्रो भएको छ,’ रास्वपा कमल गाउँपालिका अध्यक्ष केदार चापागाईं भन्छन्,‘ उहाँ फेरि फर्कनुहुन्छ, त्यसपछि झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा केन्द्रित भएर अन्य क्षेत्रमा पनि अभियानमा सहभागी हुने तयारी छ ।’

६ दिन पूर्व बसेका उनी मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटा पुगेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर शाह रास्वपामा प्रवेश शाह चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न झापा क्षेत्र नम्बर ५ आइपुगेका हुन् ।

उनी रास्वपाले अघि सारेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन् । एमालेले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको छ ।

दुवै पार्टीले खडा गरेका उम्मेदवार भावी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी भएका कारण झापाको चुनावी सरगर्मी बढेको छ । त्यसको ताप कोशी प्रदेश हुँदै देशैभर छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली पनि मतदाता र कार्यकर्तासँग भेटघाट गरी शुक्रबार दिउँसो विराटनगर विमानस्थल हुँदै काठमाडौं फर्किएका थिए । बालेन शनिबार बेलुका विराटनगर विमानस्थल हुँदै काठमाडौं फर्किएका हुन् ।

काठमाडौं फर्कनुअघि विराटनगर विमानस्थल अगाडि रहेको पर्पलहेज क्याफेमा उनले रास्वपाका उम्मेदवार र अगुवा कार्यकर्तासँग छलफल गरेका थिए । सुटुक्क विराटनगर आएका बालेनलाई हेर्न समर्थकको भिड लागेपछि व्यवस्थापन गर्न  प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।

काठमाडौं पूर्व बालेन
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंका १० क्षेत्रमा २५४ जनाको उम्मेदवारी, कुनमा कति ?

काठमाडौंका १० क्षेत्रमा २५४ जनाको उम्मेदवारी, कुनमा कति ?
काठमाडौंका ६ क्षेत्रमा राप्रपाले टुंग्यायो उम्मेदवार : ५ मा थापा, ६ मा भेटवाल

काठमाडौंका ६ क्षेत्रमा राप्रपाले टुंग्यायो उम्मेदवार : ५ मा थापा, ६ मा भेटवाल
काठमाडौंका १० क्षेत्रमा एमालेले क-कसलाई गर्‍यो उम्मेदवार सिफारिस ? (सूची)

काठमाडौंका १० क्षेत्रमा एमालेले क-कसलाई गर्‍यो उम्मेदवार सिफारिस ? (सूची)
काठमाडौंको गैरीगाउँस्थित काठ गोदाममा आगलागी

काठमाडौंको गैरीगाउँस्थित काठ गोदाममा आगलागी
काठमाडौंमा ट्याक्सीबाट बरामद भयो ५५ किलो गाँजा

काठमाडौंमा ट्याक्सीबाट बरामद भयो ५५ किलो गाँजा
काठमाडौं र ललितपुरका ५ स्थानमा एकैदिन दिउँसै चोरी

काठमाडौं र ललितपुरका ५ स्थानमा एकैदिन दिउँसै चोरी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित