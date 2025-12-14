थियरी ब्रेटन वाक स्वतन्त्रता र मानवताका विरोधी हुन् : रुसी विशेष दूत दिमित्रिभ

११ माघ, काठमाडौं । आन्तरिक बजारका लागि पूर्व युरोपेली आयुक्त थियरी ब्रेटनले वाक स्वतन्त्रता र मानिसहरूलाई घृणा गर्ने रुसी राष्ट्रपतिका विशेष दूत तथा रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी किरिल दिमित्रिभले बताएका छन्।
‘ब्रेटन वाक स्वतन्त्रता र मानवतालाई घृणा गर्छन्,’ दिमित्रिभले ‘पोलिटिको’ को एक प्रकाशनलाई जवाफ दिँदै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् । उक्त प्रकाशनमा पूर्व आयुक्तले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई घृणा नगर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
डिसेम्बर २०२५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ब्रेटन र अन्य केही व्यक्तिहरूविरुद्ध भिसा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
वासिङ्टनका अनुसार ती व्यक्तिहरू अमेरिकी नागरिकहरूमाथि सेन्सरसिप लगाउने प्रयासमा संलग्न रहेका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4