टी–२० विश्वकपका लागि पाकिस्तानको टोली घोषणा

११ माघ, काठमाडौं । पाकिस्तानले आईसीसी पुरुष टी–२० विश्वकप २०२६ का लागि १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। टोलीको नेतृत्व सलमान अली आघाले गर्नेछन्। सन् २००९ का विश्वकप विजेता पाकिस्तान दोस्रो उपाधिको लक्ष्यसहित प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैछ।
घोषित टोलीमा बाबर आजम, शाहिन शाह अफ्रिदी र नसीम शाह जस्ता अनुभवी खेलाडी समावेश छन्। बाबर आजम हालै पुरुष टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका छन् र उनले ब्याटिङ लाइनअपलाई अनुभव र मजबुती दिने अपेक्षा गरिएको छ।
बलिङतर्फ शाहिन अफ्रिदी र नसीम शाहले पेस आक्रमणको नेतृत्व गर्नेछन्। हारिस रउफ टोलीमा नभएपछि पाकिस्तानको तीव्र गतिका बलिङ आक्रमण यिनै दुईमा केन्द्रित रहनेछ।
टोलीमा फहिम अशरफ, शादाब खान र मोहम्मद नवाज जस्ता अलराउन्डरको बलियो उपस्थिति रहेको छ, जसले ब्याट र बल दुवै पक्षमा पाकिस्तानलाई विभिन्न विकल्प उपलब्ध गराउनेछ।
पाकिस्तान समूह ‘ए’ मा रहेको छ, जहाँ सह–आयोजक तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतसहित नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका र नामिबिया रहेका छन्।
पाकिस्तानले आफ्नो पहिलो खेल फेब्रुअरी ७ मा कोलम्बोमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध खेल्नेछ । त्यसपछि फेब्रुअरी १० मा अमेरिकासँग, फेब्रुअरी १५ मा भारतसँग र फेब्रुअरी १८ मा नामिबियासँग खेल्ने तालिका रहेको छ।
पाकिस्तान टोली: सलमान अली आघा (कप्तान), अब्रार अहमद, बाबर आजम, फहिम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकिपर), साइम अयुब, शाहिन शाह अफ्रिदी, शादाब खान, उस्मान खान र उस्मान तारिक।
