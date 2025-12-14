भरतपुर महानगरका तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर आचार्यविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

१३ माघ, काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर भरतकुमार आचार्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आचार्यविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी ६ करोड ७८ लाख ९१ हजार १५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको हो ।
आचार्यले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पैसाबाट श्रीमती लिली सुवेदीको नाममा समेत सम्पत्ति खरिद गरेको पाइएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम उक्त सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ सुवेदीलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
वैधानिक आयभन्दा कूल व्यय अधिक हुन गई स्रोत पुष्टि भएको नदेखिएकोले आचार्य र सुवेदी उपर मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आचार्य र उनका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले वैधानिक रूपमा ३ करोड ५१ लाख ८ हजार २१० रुपैयाँ आयआर्जन गरेको देखिएको छ । तर आयआर्जन तथा खर्च र बैंक मौज्दात मूल्यांकन गर्दा अस्वभाविक रूपमा ६ करोड ७८ लाख ९१ हजार १५ रुपैयाँ सम्पत्ति बढी देखिन आएको आयोगको भनाइ छ ।
