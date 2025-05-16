+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
अख्तियारको आरोप :

‘अनुसन्धान थालेपछि तत्कालीन अर्थ समितिका सभापति चालिसेले नक्कली तमसुक बनाए’

विशेष अदालतमा पेश भएको विवरण अनुसार, ८ जेठ, २०७४ मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर हुनासाथ चालिसेले धमाधम रुपमा अवैध आर्जन गर्न थालेको विवरण देखिन्छ । अख्तियारले पहिलोपटक जेठ, २०७५ देखि उनको सम्पत्ति हेरेको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १६:३६
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अख्तियारले प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले नक्कली तमसुक बनाएर ४६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको आरोप लगाएको छ।
  • चालिसेले मेयर हुनुभन्दा पहिले ऋण लिएको दाबी गरे पनि अख्तियारले त्यो तमसुक र ऋण दाबी असत्य भएको पत्ता लगाएको छ।
  • अख्तियारले चालिसेले मेयर हुँदा पाँच वर्षमा ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अवैध कमाएको र सम्पत्ति परीक्षण गरेको जनाएको छ।

२ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आफूमाथि अनुसन्धान हुन थालेपछि नक्कली तमसुक बनाएर पेश गरेको आरोप लगाएको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा चालिसेले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर हुनुभन्दा अघिको मिति राखेर तमसुक बनाएको आरोप लगाएको छ । उक्त तमसुकमा चालिसेले ४६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ ।

आफ्नो सम्पत्ति अनुसन्धान हुन थालेपछि चालिसेले फागुन, २०७५ सालमा सोनाम शेर्पासँग ४६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको भनी दाबी गर्दै तमसुक पेश गरेका थिए ।

आफूले कमाएको सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन नसकेपछि उनले मेयर हुनुभन्दा पहिले नै ऋण लिएको जिकिर गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

उक्त तमसुक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कार्यवाहक वडाध्यक्षको भूमिकामा रहेका नन्दलाल श्रेष्ठले प्रमाणिकरण गरिदिएको भनी चालिसेले अख्तियारमा पेश गरेका थिए । तर अनुसन्धान हुँदै जाँदा न ४६ लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको भेटियो, न गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. ८ को कार्यालयको दर्ता किताबमा नै त्यो विवरण थियो ।

अर्कोतर्फ वडा सदस्य नन्दलाल श्रेष्ठलाई कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको विवरण नगरपालिकामा हुनुपर्नेमा त्यो पनि थिएन । अख्तियारले यी प्रश्न उठाई चालिसेले लिएको ऋण र पेश गरेको तमसुक सत्य नभएको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सन्तोष चालिसे विरुद्ध साढे ३ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियारमा परेको उजुरीमा नै उनी मेयर भएर काम गर्दा योजना छनौट र वितरणमा कमिसन लिने गरेको, आफू अनुकूलका मानिसहरूलाई कामै नगरी रकम बाँडेको, मापदण्ड विपरीत योजनाहरू छनौट गरेको, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न लगाएर कमिसन खाएको लगायतका आरोप थिए ।

अख्तियारले उनी मेयर हुँदाको पाँच वर्षको अवधिको मात्रै सम्पत्ति परीक्षण गरेको हो । मेयरको पदावधि सकिएको केही महिनामा उनी काठमाडौं–३ बाट सांसद निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सभापति समेत भएका थिए । अख्तियारले उनी सांसद भइसकेपछिको पदावधिको सम्पत्ति अनुसन्धान गरेको छैन । अख्तियारले २०७९ असार मसान्तसम्मको सम्पत्ति परीक्षण गरेको थियो ।

दिनप्रतिदिन अवैध कमाई

विशेष अदालतमा पेश भएको विवरण अनुसार, ८ जेठ, २०७४ मा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर हुनासाथ चालिसेले धमाधम रुपमा अवैध आर्जन गर्न थालेको विवरण देखिन्छ । अख्तियारले पहिलोपटक जेठ, २०७५ देखि उनको सम्पत्ति हेरेको थियो ।

२०७६ साउनदेखि असोजभरीमा उनले १३ लाख कमाउँदा ३२ लाख जोडेको भेटियो । २०७६ कात्तिकदेखि आठ महिनामा उनले एक करोड ५९ लाख कमाएकोमा ७० लाख मात्रै वैध थियो, बाँकीमा प्रश्न भयो ।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, यो अवधिमा उनले जग्गा किन्नेदेखि सहकारीमा लगानी गर्न थालेका थिए । २०७७ साल साउनदेखि ७७ पुससम्म ३१ लाख कमाएकोमा ४८ लाख जोडे । उनी ८ वैशाख २०७९ सम्म गोकर्णेश्वरको मेयर भएर काम गरेका थिए ।

कुल १८ करोड ४० लाखको बैंक ब्यालेन्स सहित २९ करोड ३८ लाखको सम्पत्ति जोडेका उनले मेयर चालिसेको परिवारले एक वर्षमै झण्डै ३० लाख रुपैयाँ वैध रुपमा कमाएको थियो । तर सम्पत्ति परीक्षण गर्दा उनले ७२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ जोडेका थिए । त्यो पहिलो वर्ष नै ४३ लाख रुपैयाँ कहाँबाट आयो भनी अख्तियारले प्रश्न गरेको हो ?

त्यसको केही समया उनले ७६ लाख रुपैयाँ वैध रूपमा कमाउँदा ८२ लाख रुपैयाँ जोडेका थिए, अख्तियारको दाबीमा उनले छोटो-छोटो अवधिमा ५–१० रुपैयाँको अवैध आर्जन खातामा राख्न थालेका थिए । उनले जोरपाटी, बालुवा र सुन्दरीजल गरी डेढ दर्जन ठाँउमा जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको आरोपमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति समेत रहेका चालिसेले मेयर हुँदाको पाँच वर्षको अवधिमा ३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अवैध आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ । चार करोड ८८ लाख रुपैयाँ कमाएकोमा उनले आठ करोड ५६ को सम्पत्ति भेटिएको हो ।

सम्पत्ति छानबिन हुन थालेपछि उनले आफू मेयर हुनुभन्दा पहिले कयौं व्यक्ति एवं शुभचिन्तकलाई ऋण दिएको र त्यो रकम उनीहरूले आफूलाई तिरेको दाबी गरेका थिए । तर त्यसको भरपर्दो आधार पेश हुन नसकेको अख्तियारको दाबी छ ।

उनका छोराहरुले कयौं ठाँउमा लगानी गरेको भेटिएको छ । अनुसन्धानको दायरामा परेका उनीहरूले आफ्ना साथीहरूले सेयर हालिदिएकाले आफूले लगानी गरेको दाबी गरेका थिए । सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि उनका परिवारका सदस्यले होम ट्युसनबाट अस्वाभाविक कमाइ देखाएका थिए ।

उनकी पत्नी मन्दिरा चालिसेले कोठा भाडा, जग्गा भाडा, दूधदहीमोही बिक्री गरेर मासिक ३० हजार कमाउने गरेको जिकिर गरेकी थिइन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अर्थ समिति प्रतिनिधिसभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हुँदै नभएको घर धितो राखेर बैंकबाट ऋण, गाउँपालिकाका कर्मचारीसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा

हुँदै नभएको घर धितो राखेर बैंकबाट ऋण, गाउँपालिकाका कर्मचारीसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा
अख्तियारका आयुक्त सिलवाल अवकाशमा

अख्तियारका आयुक्त सिलवाल अवकाशमा
उच्च पदस्थलाई धम्की दिने पाठक ६५ लाख ठगीका फरार अभियुक्त, ४ मुद्दाका आरोपी

उच्च पदस्थलाई धम्की दिने पाठक ६५ लाख ठगीका फरार अभियुक्त, ४ मुद्दाका आरोपी
वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्षसहित ४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्षसहित ४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : थप ३ विषयमा अनुसन्धान बाँकी

पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार : थप ३ विषयमा अनुसन्धान बाँकी
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित