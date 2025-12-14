+
+
हुम्लामा फेरि हिमपात सुरु (तस्वीरहरू)

स्थानीयका अनुसार दुई फिटभन्दा धेरै हिउँ जमेको छ ।

नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ माघ १४ गते ७:२२

  • हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकामा मंगलबार साँझदेखि दुई फिटभन्दा बढी हिमपात भएको छ।
  • हिमपातले खेतबारीको जेठासे बाली राम्रो हुने आशामा कृषकहरू खुसी भएका छन्।
  • तर हिमपातले जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको छ।

१४ माघ, हुम्ला । हुम्लामा फेरि हिमपात सुरु भएको छ । सदरमुकाम सिमकोट र उतरी क्षेत्र नाम्खा गाउँपालिकामा हिमपात भएको हो ।

मंगलबार साँझदेखि हिमपात सुरु भएको हो । स्थानीयका अनुसार दुई फिटभन्दा धेरै हिउँ जमेको छ ।

हिमपातले कृषकहरूलाई राहत महसुस भएको छ । खेतबारीको जेठासे बाली राम्रो हुने भएपछि कृषकहरू खुसी भएका हुन् । तर, जन जनजीवन भने कष्टकर बन्न थालेको छ ।

नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

