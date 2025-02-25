+
साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिप :

काठमाडौंमा तयारी, पोखरामा नतिजा ल्याउने नेपालको लक्ष्य

२०८२ माघ १४ गते १८:१९ २०८२ माघ १४ गते १८:१९

गोविन्दराज नेपाल

घरेलु मैदानमै हुने प्रतियोगिता भएकोले नेपाली टोली पोखरामा गएर प्रशिक्षण गरेको भए राम्रो तयारी हुन सक्थ्यो । तर टोलीले काठमाडौंमै तयारी गरेर पोखरामा राम्रो नतिजा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

१४ माघ, काठमाडौं । साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिप २०२६ यस पटक पोखरामा आयोजना हुँदैछ । नेपालमा आयोजना हुने साफको उमेर समूहको फुटबल पहिलो पटक काठमाडौं बाहिर आयोजना हुन लागेको हो ।

यही जनवरी ३१ देखि फेब्रुअरी ७ (माघ १७ देखि २४) सम्म पोखरामा आयोजना हुने साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिप २०२६ मा नेपालसहित दक्षिण एसियाका चार राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

जहाँ आयोजना नेपालसहित बंगलादेश, भारत र भुटानले सिंगल राउण्ड रोविनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र शीर्ष दुई स्थानमा रहने दुई टोलीले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

साफ यू-१८/१९/२० उमेर समूहको यो च्याम्पियनसिपमा नेपालको जुनियर महिला टिमले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन । यस पटक नेपालले सुधारिएको प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अहिलेसम्म ६ संस्करण आयोजना हुँदा बंगलादेशले ५ र भारतले २ पटक उपाधि जितेको छ । एक संस्करणमा भने दुवै टिम संयुक्त विजेता बनेका थिए ।

नेपाल तीन पटक उपविजेता बनेको छ । सन् २०१८ को पहिलो संस्करण र २०२३ को चौथो संस्करणको फाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग नै पराजित भएको थियो ।

पछिल्लो पटक सन् २०२५ मा बंगलादेशमै भएको च्याम्पियनसिपमा सिंगल राउण्ड रोविनका आधारमा हुँदा बंगलादेश शीर्ष स्थानमा रहेर च्याम्पियन बन्दा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहँदै उपविजेता बनेको थियो ।

नेपालको तयारी

पुरुष होस् वा महिला साफको उमेर समूहमा हरेक वर्ष प्रशिक्षक फेरिरहने परम्परा जस्तै छ । यस पटक साफ यू-१९ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली यू-१९ महिला टोलीको जिम्मेवारी सुमन श्रेष्ठले पाएका थिए ।

उनी प्रशिक्षक नियुक्त भएपछि नेपाली युवा टोलीले काठमाडौंमा तीन साता जति तयारी गर्‍यो । काठमाडौंमा अहिले राष्ट्रिय लिग फुटबल चलिरहेकोले यू-१९ महिला टोलीको प्रशिक्षणका लागि एकै ठाउँमा प्रशिक्षण गर्ने माहोल थिएन । त्यसैले कहिले टर्फ कहिले मैदानमा प्रशिक्षण गरेर नेपाली टोलीले तयारी गरेको छ ।

मुख्य प्रशिक्षक सुमन श्रेष्ठ प्राप्त समय र मैदान अनुसार तयारी राम्रै भएको भन्दै चित्त बुझाएका छन् । ‘प्राप्त समय अनुसार तयारी राम्रो भएको छ । नेचुरल ग्राउण्ड भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । कहिले टर्फ कहिले कता भइरहेको छ’ बुधबार च्यासल रंगशालमा तयारीपछि उनले भने, ‘तीन हप्तामा राम्रै भएको छ । नेपालमै हुने भएर सुधारिएको नतिजा ल्याउने लक्ष्य छ । खेलाडीहरू तयार छन्।’

मुख्य प्रशिक्षक सुमन श्रेष्ठ

यस्तै उपकप्तान माया मास्केले पनि सुरुमा केही कठिनाई भएपनि टिमको तयारी राम्रो भएको बताइन् । उनले टिम पोखरामा गएर खेल्न एकदमै उत्सहित रहेको बताइन् ।

‘तयारी राम्रो भइरहेको छ । सबैले कडा मेहेनेत गरिरहेका छन्’ उनले भनिन्, ‘पोखरामा खेल्न टिम धेरै उत्साहित छौं । सुरुमा केही गाह्रो भएपनि अहिले टिम कम्बिनेसन मिलिसकेको छ।’

घरेलु मैदानमै हुने भएकोले नेपालले पोखरामा गएर प्रशिक्षण गरेको भए मुख्य प्रतियोगिताका लागि राम्रो तयारी हुन सक्थ्यो । तर नेपालले काठमाडौंमै तयारी गरेर पोखरामा राम्रो नतिजा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाली टोली जनवरी २९ अर्थात बिहीबार मात्र पोखरा पुग्नेछ र त्यसको एक दिन ग्यापपछि नै शनिबार प्रतियोगिता सुरु हुनेछ । नेपाली टोलीले पनि अन्य टोली जस्तै पोखरामा एक दिन मात्र त्यहाँको वातावरण अनुसार भिज्ने मौका पाउनेछ ।

मुख्य प्रशिक्षक श्रेष्ठले यस विषयमा आफुले एन्फालाई प्रस्ताव राख्दै कोसिस गरेको बताए । तर अन्तिम समयमा नमिलेको उनले सुनाए ।

‘राम्रा टिमहरू खेलिरहेका छन् । सुरुमा च्याम्पियनभन्दा पनि फाइनल पुग्ने लक्ष्य हो । जसरी पनि फाइनल पुग्नुपर्छ’ प्रशिक्षक श्रेष्ठले भनेका छन् ।

कस्तो छ नेपाली टिम?

अघिल्लो पटक साफ यू-२० फर्म्याटमा भएको यस प्रतियोगिता यस पटक साफ यू-१९ को नामबाट हुँदैछ । जसले गर्दा टिममा धेरै जुनियर लेभलबाट आएका खेलाडी छन् ।

साफ यू-२० महिला च्याम्पियनसिप खेलेको टिमबाट सुशिला केसी, सेनु परियार, माया मास्के र वर्षा ओली मात्र छन् ।

अहिलेको टिमका लागि यी चार खेलाडीसँग उमेर समूहको माथिल्लो प्रतियोगिता खेलेको अनुभव छ । उनीले यसअघि पनि उमेर समूहको प्रतियोगिता लगातार खेल्दै आएका छन् ।

यस्तै यसबाहेक साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिप खेलेका धेरै खेलाडीहरु अहिले यू-१९ टिममा प्रोमोट भएका छन् । उनीहरुसँग पनि उमेर समूहमा खेलेको अनुभव छ तर यू-१९ मा भने पहिलो पटक खेल्दैछ ।

मुख्य प्रशिक्षक सुमन श्रेष्ठले उमेर समूहमै खेलेका खेलाडीहरु पनि रहेकोले टिम कम्बिनेसन राम्रो रहेको बताए । ‘टिममा उमेर समूहमा खेलिरहेका खेलाडीहरु छन् । यू-१७ कै धेरे खेलाडी छन् । बाहिरबाट नयाँ खेलाडी खेलाडीहरु छन् । यू-२० का पनि केही खेलाडीहरु पनि छन्’ उनले भने ।

यस्तै माया मास्केले टिममा जुनियर लेभलबाट आएका नयाँ खेलाडीहरु भएपनि उनीहरुलाई सिकाउँदै अघि बढेको र अहिले राम्रो बन्डिङ भएको बताइन् ।

नेपालको लक्ष्य र विपक्षी टिम

सन् २०२५ मा बंगलादेशमा भएको साफ यू-२०महिला च्याम्पियनसिपमा पनि चार टिम नै सहभागी थिए । त्यसबेला भारत सहभागी थिएन भने श्रीलंका सहभागी थियो ।

चार टिमबीच डबल राउण्ड रोविन लिगको आधारमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । जहाँ घरेलु टोली बंगलादेशले ६ खेल नै जित्दै शतप्रतिशत नतिजासहित उपाधि जितेको थियो ।

बंगलादेशसँग दुई खेलमा पराजित नेपाल चार जितबाट १२ अंक जोडेर उपविजेता बनेको थियो ।

त्यस टिममा रहेका चार खेलाडी अहिले नेपाली टिममा छन् भने प्रशिक्षक, कप्तान देखि खेल्ने भेन्यू सबै फेरिएको छ ।

त्यसैले यस पटक प्रतियोगिता पनि पहिले भन्दा फरक फर्म्याटमै हुँदैछ । सिंगल राउण्ड रोविनका आधारमा हरेक टिमले एक आपसमा खेल्नेछन् । ६ खेलपछि शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

मुख्य प्रशिक्षक श्रेष्ठले यस पटक सुधारिएको नतिजा ल्याउने लक्ष्य सुनाउँदा पक्कै पनि नेपालको लक्ष्य च्याम्पियन बन्ने नै छ । किनभने नेपाल यसअघि तीन पटक उपविजेता बनिसकेको छ ।

त्यसैले प्रशिक्षक श्रेष्ठले पनि च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य भएपनि पहिलो लक्ष्य फाइनल पुग्ने रहेको बताएका छन् । ‘सुरुमा च्याम्पियनभन्दा पनि फाइनल पुग्ने लक्ष्य हो । जसरी पनि फाइनल पुग्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अरु टिम पनि राम्रा छन् । भारत र बंगलादेश राम्रो छ । भुटानले पनि राम्रो गरिरहेको छ।’

केही समयअघि नेपालमा पनि महिला लिग भएकोले खेलाडीहरुले खेलिरहेकोले त्यसको फाइदा रहेको श्रेष्ठले बताए ।

उपकप्तान माया मास्केले हरेक टोलीको लक्ष्य उपाधि जित्न नै हुने र आफुहरुको लक्ष्य पनि त्यही भएको सुनाइन् । ‘लक्ष्य त सबैको ट्रफी उचाल्ने नै हुन्छ । हामी पनि त्यसका लागि तयार छौं’ मास्केले भनिन् ।

मुख्य प्रशिक्षक श्रेष्ठले प्रतियोगितामा भारत बलियो टोली रहेको त्यो खेल महत्वपुर्ण हुने बताए । ‘बलियो टिम भारत नै छ । हाम्रो पहिलो खेल नै भारतसँग छ’ उनले भने, ‘पहिलो खेल महत्वपूर्ण हुनेछ । भारतसँग अंक नगुमाउने योजनासहित जान्छौं । छोटो समयमा जित्छौं भन्ने त हुँदैन तर भारतसँग अंक नगुमाउने लक्ष्य छ ।’

पहिलो पटक उमेर समूहको राष्ट्रिय टिम हेरेकोले आप्नो लागि पनि यस प्रतियोगिताले ठुल महत्व राख्ने श्रेष्ठले बताए । उनले यसअघि महिला लिगमा चर्च ब्वाइज महिला टिमको प्रशिक्षण सम्हालेका थिए ।

उनले उमेर समुहमा तत्काल ठूलो अपेक्षा राख्न नहुने कुरा आफूले बुझेको बताए ।

तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

