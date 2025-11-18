युट्युबमा ‘ऊनको स्वीटर’ रुचाइएपछि विपिन- म पो निःशब्द भाको छु हौ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म 'ऊनको स्वीटर'ले २२ जनवरीमा रिलिज भई बिहीबारसम्म युट्युबमा ६६ लाखभन्दा बढी भ्यूज पाएको छ।
- फिल्मले देशभर १० करोड ६२ लाख ग्रस कमाइ गरेको र भारतमा डेढ करोड भारु कमाएको छ।
- अभिनेता विपिन कार्कीले दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्दै भने, 'म पो निःशब्द भको छु हौ'।
काठमाडौं । फिल्म र संगीतलाई युट्युबमा भ्यूज पाउन संकट भैरहँदा फिल्म ‘ऊनको स्वीटर’ ले भने दर्शकको लोभलाग्दो साथ पाएको छ । २२ जनवरीमा रिलिज भएको फिल्मले बिहीबारसम्म ६६ लाखभन्दा धेरै भ्यूज पाएको छ ।
यो फिल्म थिएटरमा हिट हुँदै देशब्यापी १० करोड ६२ लाख ग्रस कमाइ गरेको थियो । भारतमा पनि फिल्मले डेढकरोड भारु कमाएको बताइएको छ ।
सांगीतिक सफलताले फिल्मलाई वृहत दर्शकीय वर्गमाझ लैजान सक्यो । फूल, चाइनेजो जिन्दगानीमा, काफ्ले र मखमली जस्ता गीत निकै रुचाइए ।
हलमा चर्चा बटुलेको फिल्मले युट्युबमा पनि त्यस्तै इतिहास दोहोर्याएको छ । कमेन्ट सेक्सनमा प्रशंसा बर्सिएका छन् । दोस्रो श्रृंखला बन्नुपर्ने दर्शकको माग छ ।
युट्युबमा फिल्मलाई रूचाइएपछि अभिनेता विपिन कार्कीले भिडियो सन्देशमार्फत दर्शकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, :
‘प्रिय दर्शक, यदी यहाँहरूले धरणीधरलाई माया नगर्नु भएको भए, मैले फूलका निम्ति लेखेका शब्दहरू सायद कागजमै सीमित हुने थिए । ऊनको स्वीटरमार्फत मेरो मौनता, मेरा कमजोरी, मेरो प्रेमलाई तपाईंहरूले देख्नुभयो अनि महसुस पनि गर्नुभयो । म पो निःशब्द भको छु हौ । यस मायाको उत्तरमा म सँग शब्दहरू त कम छन । तर आभार साँच्चै गहिरो छ । अनि प्रेम उत्तिकै गाढा छ । लु धेरै धेरै धन्यवाद छ है । उही तपाईंहरूको धरणीधर ।’
नवीन चौहानको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा विपिनसहित मिरूना मगर, एलेक्स पारस, परीक्षा लिम्बु, विल्सनविक्रम राई, सुनिल पोखरेल लगायतको अभिनय छ ।
