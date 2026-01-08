+
१४ बिगाहामा लगाइएको अफिम तथा गाँजा खेती फडानी

२०८२ माघ १९ गते १७:४१

१९ माघ, काठमाडौं । मकवानपुरको विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएका करिब १४ बिगाहा क्षेत्रफलको गाँजा तथा अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरिएको छ ।

मकवानपुर प्रहरीका अनुसार १२ बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम र २ बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा खेती फडानी गरेर नष्ट गरिएको हो ।

मकवानपुरको उत्तरी भेगस्थित कैलाश गाउँपालिका-१, २, ५ , ६, ७ र ८ मा अवैध रूपमा गरिएको लागुऔषध गाँजा तथा अफिम खेती १६ माघदेखि यता  फडानी गरेर नष्ट गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

गाँजा तथा अफिम खेती
