+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

घट्यो महँगी

अघिल्लो वर्ष सोही महिना यस्तो मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा महँगी दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाभन्दा बढीले घटेको देखिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १९ गते १८:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस महिनामा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
  • पुस महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ०.०९ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.८१ प्रतिशत छ।
  • थोक मुद्रास्फीति पुसमा ५.१७ प्रतिशत पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको ४.०१ प्रतिशतभन्दा बढी हो र चालु आवको औसत मुद्रास्फीति १.७० प्रतिशत कायम छ।

१९ माघ, काठमाडौं । नेपालमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) मा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार पुसमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो ।

अघिल्लो वर्ष सोही महिना यस्तो मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत थियो । समीक्षा महिनामा महँगी दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाभन्दा बढीले घटेको देखिएको छ ।

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ०.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक छ, अर्थात् गत वर्षको तुलनामा खाद्यवस्तुको समग्र मूल्यमा केही कमी आएको छ ।

खाद्य समूह अन्तर्गत दाल तथा गेडागुडीको मूल्य ५.५२ प्रतिशत, मरमसला ३.९२ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्य ३.७० प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि, फलफूल ५.२० प्रतिशत, घिउ तथा तेल ४.९६ र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको ३.०४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति भने ३.८१ प्रतिशत छ । यस समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा २१.७५ प्रतिशतको उच्च वृद्धि देखिएको छ । यस्तै शिक्षामा ७.५६, कपडा तथा जुत्ताचप्पल ५.२९ र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य ४.१५ प्रतिशत बढेको छ ।

क्षेत्रगत आधारमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा महँगी केही बढी देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको मुद्रास्फीति १.९९ प्रतिशत रहँदा सहरी क्षेत्रको २.५७ प्रतिशत छ ।

प्रदेशगत रूपमा मधेशमा सबैभन्दा बढी ३.३७ प्रतिशत र कर्णालीमा सबैभन्दा कम १.०८ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ । अन्य प्रदेशमा कोशी ३.२५, बागमती २.१०, लुम्बिनी २.६२, गण्डकी १.७६ र सुदूरपश्चिम १.२७ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने महँगी दर २.४८ प्रतिशत छ ।

उपभोक्ता मुद्रास्फीति घटे पनि थोक मुद्रास्फीति भने वृद्धि भएको छ । २०८२ पुसमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ५.१७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.०१ प्रतिशतमात्र थियो । थोक मूल्य अन्तर्गत निर्माण सामग्री मूल्यमा ३.४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु आव २०८२/८३ पहिलो ६ महिनाको औसत मुद्रास्फीति १.७० प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो औसत मुद्रास्फीति ४.९७ प्रतिशत थियो ।

गिरावट नेपाल राष्ट्र बैंक महँगी मुद्रास्फीति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित