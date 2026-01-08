+
तलब र ज्यालादरमा उत्साहजनक सुधार, गण्डकीमा सबैभन्दा उच्च वृद्धि, कर्णालीमा न्यून

यस वर्ष तलब र ज्यालामा भएको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा धेरै हुँदा श्रमिकहरूको आम्दानीमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १९ गते १८:३६

  • नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा तलब तथा ज्यालादर ६.०३ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
  • गत वर्ष सोही अवधिमा तलब र ज्यालादरको वृद्धिदर २.८५ प्रतिशत थियो, यस वर्ष वृद्धिदर दोब्बरभन्दा बढी देखिएको छ।
  • प्रदेशगत रूपमा गण्डकीमा तलब र ज्यालादर ९.७१ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

१९ माघ, काठमाडौं । श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब र ज्यालादरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासको तथ्यांक अनुसार वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्याला सूचकांक ६.०३ प्रतिशतले बढेको हो । जुन अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा निकै उत्साहजनक हो ।

गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो सूचकांकको वृद्धिदर २.८५ प्रतिशत थियो । यस वर्ष तलब र ज्यालामा भएको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा धेरै हुँदा श्रमिकहरूको आम्दानीमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ ।

प्रदेशगत हेर्दा समीक्षा अवधिमा गण्डकीका श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब र ज्यालादर सबैभन्दा उच्च बिन्दुले बढेको छ । गण्डकीमा यसको वृद्धिदर ९.७१ प्रतिशत पुगेको छ भने लुम्बिनीमा ८.६४ र कोशीमा ६.७७ प्रतिशतको वृद्धि मापन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिममा ५.६० प्रतिशत, बागमती ४.७४ र मधेशमा ४.४२ प्रतिशतले तलब तथा ज्याला सूचकांक बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

देशका अन्य प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो वृद्धि देखिए पनि कर्णालीमा भने तलब र ज्यालादरको वृद्धिदर सबैभन्दा सुस्त देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा कर्णालीमा वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्याला सूचकांक मात्र २ प्रतिशतले बढेको छ ।

