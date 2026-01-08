+
+
फर्केर हेर्दा :

निर्वाचन ०७४ : वाम गठबन्धनलाई भारी बहुमत, सम्हाल्न नसक्दा तीन वर्षमै छिन्नभिन्न

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको थियो ।

केशव सावद केशव सावद
२०८२ माघ २४ गते १५:३९

२२ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको सरकारले सम्पन्न गरेको संविधान सभा सदस्य निर्वाचन–२०७० सम्पन्न भयो ।

संविधान सभा सदस्य निर्वाचन–२०७० सम्पन्न भएको दुई महिनापछि २०७० माघ ८ मा संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्यो । २०७० मंसिर ४ मा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० सम्पन्न भएको थियो ।

सजावटले रङ्गीचङ्गी पारिएको नयाँ बानेश्वरस्थित संविधान सभा भवनमा बसेको पहिलो बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा एक वर्षभित्र मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने सहमति जुट्यो ।

तर, दलहरू बीचको असमझदारीका कारण संविधान सभालाई नयाँ संविधान जारी गर्न दुई वर्ष लाग्यो । २०७२ असोज ३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले हर्षोल्लाससहित भरिभराउ संविधान सभा बैठकमा नयाँ संविधान जारी गरे ।

संविधान जारी हुने दिन संविधान सभा भवनलाई दुलही झैं सिङ्गारेर झकिझकाउ बनाइएको थियो । संविधान सभा बैठकमा सहभागी हुन प्रथम राष्ट्रपति यादव बग्गी र रिसल्ला अघि–अघि लगाएर नयाँ बानेश्वर चोक हुँदै दक्षिणी गेटबाट भित्र पसेका थिए ।

‘अन्ततः ठूलो हर्षोल्लाससहित खचिखचाउ भरिएको बैठकमा संविधानको ठेलीलाई ढोगेर राष्ट्रपति यादवले २०७२ असोज ३ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमै संविधान सभाले बनाएको संविधान जारी भएको घोषणा गरे,’ पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले ‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा लेखेका छन् ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावसँगै मुलुक औपचारिक रूपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको थियो ।

२०७४ सालमा मंसिर १० र २१ मा गरी दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

दोस्रो चरणमा बाँकी ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते प्रतिनिध सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।

वाम गठबन्धन : एमाले–माओवादीको ऐतिहासिक विजय

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेर ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेका थिए ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई ऐतिहासिक तथा भारी बहुमत प्राप्त गर्ने सफल गठबन्धनको रूपमा लिइन्छ ।

वाम गठबन्धन स्पष्ट बहुमत हासिल गर्दै राजनीतिक स्थिरता र विकासको अपेक्षा पूरा गर्ने प्रमुख शक्तिको रूपमा उदाएको नेपालको संघीय संरचनामा पहिलो निर्वाचन थियो ।

प्रतिनिधि सभाका २७५ सिटमध्ये वाम गठबन्धनले १७४ सिट जितेको थियो । जुन झण्डै दुईतिहाइ बहुमत थियो । प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सिट आवश्यक पर्थ्यो ।

वाम गठबन्धन गरेको एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी १२१ सिट तथा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ गरी ५३ सिट जितेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ गठनबन्धन एमालेले १०३ र माओवादी केन्द्रले ५९ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनीहरूले अन्य सिटमा अरू वाम पार्टीहरूलाई सघाएका थिए ।

यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचनतर्फ वाम गठबन्धनले सात मध्ये छ प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गर्‍यो । यो विजयलाई भारी बहुमतको विजयको रूपमा पनि वर्णन गरिन्छ ।

कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका एमाले–माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरेका कारण लामो राजनीतिक विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो धक्का पुग्यो ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७४ लाई वाम गठबन्धनको भव्य सफलता मानिन्छ । यही सफलताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेपालमा वामपन्थी शक्तिको प्रभुत्व स्थापित गरेको थियो ।

व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले कलह

वाम गठबन्धनबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि हौसिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा नामक नयाँ दल गठन गरे । तर, उनीहरूको सहकार्य लामो समयसम्म टिक्न भने सकेन ।

पार्टी एकता भए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लामो समयसम्म सहकार्य हुन नसक्नुका पछाडि सत्ता संघर्ष र आन्तरिक कलह मुख्य थिए । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्कपमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रधानमन्त्री पदको लडाइँ, कार्यकाल विवाद र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले कलह बढेको थियो ।

पार्टी एकीकरण हुँदा ओलीले अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछि प्रचण्डलाई सुम्पिने अनौपचारिक सहमति गरेका थिए । तर, ओलीले समयमै सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड पक्षले त्यसलाई धोकाका रूपमा लियो ।

नेकपाको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो । अन्ततः २०७७ पुस ५ मा सर्वोच्चको फैसलाबाट एकता खारेज भयो, एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि अस्तित्वमा फर्किनु पर्‍यो । स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षासहित वाम गठबन्धनलाई मतदान गरेका मतदाताको सपना नेकपाको आन्तरिक कलहले चकनाचुर हुनपुग्यो ।

यही बेला प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल एमालेले पार्टीको सांगठनिक जीवनमा दोस्रोपल्ट पार्टी विभाजनको पीडा पनि खेप्नु पर्‍यो ।

नेकपाकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग बढेको वैचारिक मतभेदका कारण पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका माधवकुमार नेपाल एमालेबाट चोइटिए ।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहितका नेताहरूको साथ–सहयोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको नयाँ दल गठन गरे ।

पार्टीहरूको तुलनात्मक स्थिति

सरकारले २०७४ साल भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि मंसिर १० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकेको थियो । पछि भदौ १४ गते उक्त निर्वाचन मंसिर १० गते र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी पुनः मिति तय गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको भदौ १५ मा बसेको बैठकले हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते पहिलो चरणमा र बाँकी ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले प्रकाशन गरेको ‘निर्वाचन परिणाम पुस्तक’ मा भदौ १५ गते आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र भदौ २२ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरू प्राप्त भएपछिमात्रै आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउन सफल भएको उल्लेख छ ।

‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतः १२० दिनको अवधि आवश्यक पर्नेमा आयोगलाई उपलब्ध ८४ दिनभित्रै निर्वाचन गराउन आयोग अहोरात्र खटेको हुँदा यो ऐतिहासिक निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ,’ पुस्तकमा लेखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिक ४१ सिट प्राप्त गरेको थियो । एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ सिट जितेको थियो ।

दुई ठूला वामपन्थी दलहरूको चुनावी गठबन्धनका कारण कांग्रेस प्रत्यक्षततर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । उसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने ४० सिट पाएको थियो ।

यस्तै संघीय समाजवादी फोरमले प्रत्यक्षतर्फ १० स्थानमा विजय हासिल गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले ११ निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकालेको थियो । यी दुवै दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समान ६–६ जना सांसद प्रतिनिधि सभामा पठाउने अवसर पाएका थिए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १–१ सिट जितेका थिए । निर्वाचनमा एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ मा १५९ पुरूष उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ र २६ उम्मेदवार समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुँदा छ जना महिला प्रत्यक्षतर्फ र ८४ जना समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ९५ वटा राजनीतिक दलहरूले निवेदन पेस गरेका थिए । जसमध्ये ९१ दललाई आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि चुनाव चिह्न वितरण गरेको थियो ।

निर्वाचनमा भाग लिन नाम दर्ता गराएकामध्ये निर्वाचनमा भने ५५ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनमा विभिन्न ८८ दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका थिए । तर, ४९ राजनीतिक दलले मात्र उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेका थिए ।

समानुपातिकतर्फको हिसाब–किताब

संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा पहिलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको एमालेले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार ४४९ मत पाएको थियो । उक्त मतबाट एमालेबाट ४१ जना सांसदहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चुनिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले गठबन्धनका तर्फबाट ५९ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो । उसको पक्षमा समानुपातिकतर्फ १३ लाख तीन हजार ७२१ मत खसेको थियो । जसबाट माओवादी केन्द्रले १७ जना समानुुपातिक सांसदहरू निर्वाचित गरेको थियो ।

वाम गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षततर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत प्राप्त गरेको थियो । जसबाट कांग्रेसका बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका ४० जना उम्मेदवारहरू समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका थिए ।

मतदान केन्द्र

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १० हजार ६७१ स्थलमा १९ हजार ८०९ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ३२ जिल्लामा दुई हजार ९१९ स्थलमा चार हजार ४६५ मतदान केन्द्र थिए ।

यस्तै दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका ४५ जिल्लामा सात हजार ७५२ स्थलमा १५ हजार ३४४ मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको आयोगद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा उल्लेख छ ।

‘एउटा मतदात केन्द्रमा बढीमा सालाखाला १०६४ जना मतदाता रहने गरी व्यवस्थापन गरिएको भएता पनि भौगोलिक विकटता, जनसंख्याको घनत्व आदिका कारण मतदान केन्द्रमा मतदाताहरूको संख्या फरक फरक रहेको थियो,’ पुस्तकमा लेखिएको छ ।

मतदान प्रतिशत

आयोगका अनुसार पहिलो चरण (मंसिर १०) मा सम्पन्न मतदानमा २० लाख ६८ हजार ७८९ मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरेका थिए । यस्तै दोस्रो चरण (मंसिर २१) मा ८५ लाख २५ हजार १७३ मतदाता निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए ।

दुवै चरणमा गरी औसत मतदान ६८.६७ प्रतिशत भएको थियो । अर्थात एक करोड पाँच लाख ९३ हजार ९७१ मतदाता प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ मा सहभागी भएका थिए ।

मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा उत्पन्न विवादका कारण पहिलो चरणमा रूकुम जिल्लामा दुईवटा मतदान केन्द्रमा र दोस्रो चरणमा अर्घाखाँचीका दुईवटा मतदान केन्द्रमा मतदान सुचारू हुन नसकेपछि ती केन्द्रमा अर्को दिन पुनः मतदान भएको थियो ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूमध्ये दुर्घटनावश २० जना घाइते र सात जनाले ज्यान गुमाएको आयोगको निर्वाचन परिणाम पुस्तकमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उक्त निर्वाचनमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए । जसमध्ये ७७ लाख ७६ हजार ६२८ पुरूष, ७६ लाख ५१ हजार १४३ महिला र १६७ तेस्रो लिंगी थिए ।

निर्वाचन ०७४ वामगठबन्धन
लेखक
केशव सावद

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रतिक्रिया
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

