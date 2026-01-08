कलाकार सुनिल थापाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट ‍: मृत्युको कारण मुटुको नसा ब्लकेज

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार हृदयघातबाट मृत्यु भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ।
२५ माघ, काठमाडौं । चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आइतबार बिहान उनको शव पोस्टमार्टम भएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार थापाको हृदयघातबाट मृत्यु भएको पाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘हृदयघात भएर मुटुको नसा ब्लक भएका कारण मृत्यु भएको देखिएको छ,’ एक चिकित्सकले अनलाइनखबरसँग भने । पोस्टमार्टम सकेर उनको शव अहिले अस्पतालबाट लगिएको छ । श्रद्धाञ्जलीका लागि चलचित्र विकास बोर्डमा राखिने छ।
६८ वर्षीय थापाको शनिबार बिहान थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो । बिहान स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि थापालाई अस्पताल लगिएको थियो ।
