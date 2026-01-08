+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भद्रकालीबाट समातिएका युवकविरुद्ध १९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

सेफको मोबाइलमा १९ करोड ८१ लाख ४९ हजार ६८१ रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २७ गते ११:४२

२७ माघ, काठमाडौं । भद्रकालीबाट समातिएका बाराको कलैया उपमहानगरपालिका-२० का २४ वर्षीय मोहम्मद सेफविरुद्ध करिब २० करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ ।

मंसिर १० गते साँझ पक्राउ परेका सेफको मोबाइलमा १९ करोड ८१ लाख ४९ हजार ६८१ रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबार भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । सोही कारोबारबराबर बिगो मागदाबी गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रहरीले पक्राउ गर्दा सेफबाट दुई थान मोबाइल बरामद भएको थियो । उक्त मोबाइलमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार भेटिएको थियो । मोबाइललाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा जाँचका लागि पठाइएको थियो । सो क्रममा थप प्रमाणहरू भेटिएको प्रहरीले बताएको छ ।

उनले अनलाइनमार्फत चिनजान भएका मुराध आलम भन्ने व्यक्तिमार्फत क्रिप्टोको कारोबार गरेको प्रहरी समक्ष बयानका क्रममा बताएका छन् । क्रिप्टो कारोबार गर्दा राम्रो फाइदा हुने बताएकाले आफूले कारोबार गरेको उनले बयान दिएका छन् ।

मुराधले नाफा भएपछि मासिक रूपमा २०० देखि २५० अमेरिकी डलर दिने गरेको सेफले प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।

क्रिप्टोकरेन्सी सम्पत्ति शुद्धीकरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित