बढ्यो केराको भाउ

२७ माघ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा केराको भाउ बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले मंगलबार केराको भाउ बढेको देखाएको हो ।
आज मंगलबार केराको भाउ औसतमा प्रतिदर्जन १० रुपैयाँले बढेको छ ।
हिजो सोमबार केरा थोकमा प्रतिदर्जन १ सय ७० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज मंगलबार भने प्रतिदर्जन १ सय ८० रुपैयाँ कायम छ ।
