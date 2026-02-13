+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१९ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares
विचार :

रेमिट्यान्स-निर्भर र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन पूँजीबजार विकास

पूँजीबजार नागरिकको बचतलाई दीर्घकालीन विकाससँग जोड्ने संयन्त्र हो । तर, नेपालमा यसलाई अझै पनि समग्र आर्थिक विकासको दृष्टिले हेर्न गरिएको छैन ।

0Comments
Shares
सागर ढकाल सागर ढकाल
२०८२ फागुन २ गते ८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालमा आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजार विकास अपरिहार्य आवश्यकतामा परिणत भएको छ।
  • नेपालको पूँजीबजारको आकार अर्थतन्त्रभन्दा निकै सानो भए पनि विस्तारको ठूलो सम्भावना छ।
  • रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पूँजीबजारले दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि आर्थिक विकासको मूल प्रश्न सधैं एउटै रहँदै आएको छ– विकासका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? स्रोत भन्नाले केवल सरकारी बजेट वा ऋणमात्र होइन, नागरिकको बचत, श्रमबाट आर्जित आम्दानी र समय क्रममा निर्माण हुने सम्पत्ति पनि हो । कुनै पनि देश दिगो रूपमा समृद्ध हुन चाहन्छ भने उसले आफ्ना नागरिकका साना–ठूला बचतलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।

यही प्रक्रियाबाट सम्पत्ति निर्माण हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, सेवा प्रवाह हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र समृद्धि फैलिन्छ । तर, नेपालको आर्थिक विकास संरचना र विकास सम्बन्धी बहस हेर्दा प्राय: एउटै घेराभित्र घुमिरहेको देखिन्छ– रेमिट्यान्स, सरकारी बजेट र बैंकिङ प्रणाली । यी तीन पक्षले नेपाली अर्थतन्त्रलाई धानेका छन् । रेमिट्यान्सले हाम्रो उपभोग धानेको छ । सरकारी बजेटले आधारभूत सेवा र पूर्वाधार अघि बढाएको छ भने बैंकिङ प्रणालीले छोटो तथा मध्यमकालीन वित्तीय आवश्यकतामा केही हदसम्म सहयोग पु‍र्‍याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र आर्थिक सिद्धान्त दुवैले के स्पष्ट देखाउँछन् भने सुदृढ पूँजीबजार विना कुनै पनि देशले दिगो सम्पत्ति निर्माण र व्यापक वित्तीय समावेशीकरण हासिल गर्न सक्दैन । नेपालका लागि त झन् पूँजीबजार विकास आर्थिक विकल्पमात्र होइन, अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ ।

यति हुँदाहुँदै दीर्घकालीन समृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी र आमनागरिकको जीवनस्तरमा स्थायी सुधार ल्याउन यी आधारमात्र पर्याप्त छैनन् । नेपालमा अझै पनि पर्याप्त ध्यान नपाएको तर आन्तरिक पूँजी निर्माणमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पक्ष हो– पूँजीबजार ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र आर्थिक सिद्धान्त दुवैले के स्पष्ट देखाउँछन् भने सुदृढ पूँजीबजार विना कुनै पनि देशले दिगो सम्पत्ति निर्माण र व्यापक वित्तीय समावेशीकरण हासिल गर्न सक्दैन । नेपालका लागि त झन् पूँजीबजार विकास आर्थिक विकल्पमात्र होइन, अपरिहार्य आवश्यकता बनिसकेको छ ।

पूँजीबजार : आकार सानो, सम्भावना ठूलो

पूँजीबजार नागरिकको बचतलाई दीर्घकालीन विकाससँग जोड्ने संयन्त्र हो । तर, नेपालमा यसलाई अझै पनि समग्र आर्थिक विकासको दृष्टिले हेर्न गरिएको छैन । सेयर बजार भन्ने बित्तिकै मूल्यको उतारचढाव र सट्टेबजारका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ । यसले पूँजीबजारको वास्तविक भूमिका ओझेलमा पारेको छ ।

हाम्रो पूँजीबजारको आकार नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा १६ खर्ब २० अर्बल सानो छ । नेपालको हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)  ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । तर, पूँजीबजारको कुल बजार पूँजीकरण ४४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बारबर छ । सूचीकृत कम्पनीको संख्या, बजार पूँजीकरण र लगानी उपकरणको विविधता सीमित नै छन् ।

केही वर्षयता बजार पूँजीकरण जीडीपीको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि त्यसमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभूत्व बढी छ । उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रका धेरै सम्भावनायुक्त कम्पनी अझै पूँजीबजार भन्दा बाहिरै छन् ।

तर, यही सानो आकारभित्र ठूलो सम्भावना लुकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा म्युचुअल फन्ड विस्तार, संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश र सेयर बजारप्रति सर्वसाधारणको बढ्दो चासोले के देखाएको छ भने विश्वास, पारदर्शिता र स्थिर नीति भए पूँजीबजार तीव्र रूपमा विस्तार हुन सक्छ । यसलाई सही दिशामा लैजान सकियो भने पूँजीबजारले नेपालको विकास यात्रामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट सम्पत्ति निर्माणतर्फ

हाम्रो अर्थतन्त्र दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि रेमिट्यान्समा आधारित छ । रेमिट्यान्सले मुलुकको गरिबी घटाउन सहयोग गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ र लाखौं परिवारको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्‍याएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कुरा गर्दा हालसम्मकै उच्च ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष पुसम्म कुल १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिइ सकेको छ । तर, अहिले यसको सीमा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको ठूलो हिस्सा उपभोग, आयात र घरजग्गामा केन्द्रित हुँदा उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर बनेको छ ।

यहीँबाट पूँजीबजारको भूमिका सुरु हुन्छ । यदि पूँजीबजारबारे आमनागरिकलाई सही सूचना मार्फत सुसूचित गर्न र पूँजीबजार विकास तथा विस्तारलाई सहज वातावरण बनाउन सक्ने हो भने यसले नागरिकको बचत र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम बन्न सक्छ ।

सेयर बजार मार्फत नागरिकले जलविद्युत् आयोजना, बैंकिङ प्रणाली, पर्यटन पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष साझेदारी गर्न सक्छन् । यसरी पूँजीबजारबाट नागरिक केवल उपभोक्ता मात्र होइन, अर्थतन्त्रका सक्रिय हिस्सेदार समेत बन्न सक्छन् ।

बैंकमा निक्षेप सुरक्षित भए पनि यसमा राखेको निक्षेपले दीर्घकालमा मुद्रास्फीतिलाई जित्न सक्दैन । घरजग्गा सानो पूँजी र सबैका लागि सम्भव हुँदैन र सधैं उत्पादनशील पनि हुँदैन । तर, पूँजीबजारले दीर्घकालीन मुद्रास्फीति भन्दा धेरै बढी प्रतिफल दिने सम्भावना राख्छ । यसरी पूँजीबजारमा गरेको लगानीबाट प्राप्त लाभांश र सेयर मूल्य वृद्धिबाट सिर्जना हुने सम्पत्तिले घरपरिवारको आर्थिक आधार समेत बलियो बनाउँछ ।

वित्तीय समावेशीकरण

पछिल्ला दुई दशकमा वित्तीय पहुँचले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । बैंक खाता, मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी सेवा गाउँ–गाउँ पुगेका छन् । तर, वित्तीय समावेशीकरणको वास्तविक अर्थ केवल खाता खोल्नु वा कारोबार गर्नुमात्र होइन । आमनागरिकलाई आर्थिक अवसरमा पहुँच पुर्‍याउनु हो । पूँजीबजारले यो अवसर प्रदान गर्छ । थोरै रकमबाट पनि म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था, सुरक्षित आम्दानी दिने सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र र दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि बीमा र पेन्सनसँग जोडिएका उपकरणहरूले विभिन्न आय समूहका नागरिकलाई समेट्छन् । यसले वित्तीय प्रणालीलाई समावेशी मात्र होइन, दिगो पनि बनाउँछ ।

रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारका लागि पूँजीबजार झन् महत्त्वपूर्ण छ । आज रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिने प्रवृत्तिले भविष्यको जोखिम बढाएको छ । यदि रेमिट्यान्सको केही अंश पूँजीबजार मार्फत दीर्घकालीन लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यसले घरपरिवारको वित्तीय सुरक्षा बढाउनुका साथै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारका लागि पूँजीबजार झन् महत्त्वपूर्ण छ । आज रेमिट्यान्स उपभोगमै सकिने प्रवृत्तिले भविष्यको जोखिम बढाएको छ । यदि रेमिट्यान्सको केही अंश पूँजीबजार मार्फत दीर्घकालीन लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यसले घरपरिवारको वित्तीय सुरक्षा बढाउनुका साथै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

साथै, सुदृढ नियमन भएको पूँजीबजारले अवैध फन्ड, अनौपचारिक क्षेत्र र अविश्वसनीय क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट नागरिकलाई जोगाउँछ । यस कुरालाई सरकारले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई लक्षित गरी सुरु गरेको व्यवस्थाले पनि थप प्रष्ट पार्छ ।

उत्पादनशील अर्थतन्त्र र सुशासन आधार

पूँजीबजारको भूमिका घरपरिवारमै मात्र सीमित हुँदैन । जलविद्युत्, पूर्वाधार, पर्यटन र उद्योगजस्ता दीर्घकालीन क्षेत्रमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्छ । जुन बैंक ऋणबाट मात्र सम्भव हुँदैन । पूँजीबजारले प्राथमिक सेयर र ऋणपत्र मार्फत जोखिम बाँड्दै ठुल्ठुला पूर्वाधारका लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्नसमेत सहयोग गर्छ ।

साना तथा मझौला उद्यम, जसले अधिकांश रोजगारी सिर्जना गर्छन्, पूँजी अभावकै कारण विस्तार हुन सकेका छैनन् । त्यस्ता उद्यमलाई पूँजीबजार मार्फत औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकिए ती उद्यमबाट उत्पादन बढ्नुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने, राज्यलाई कर तथा राजस्व बढाउने र मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व बलियो बनाउन सकिन्छ । सूचीकृत कम्पनीले अनिवार्य हरेक त्रैमासमा आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने, लेखा परीक्षण हुने र नियामकको निगरानी हुने हुनाले सुशासन पनि बलियो बनाउँछ ।

त्यसैले पूँजीबजार कुनै सट्टेबजार होइन, यो राष्ट्र निर्माणको औजार हो । यसले सम्पत्ति निर्माण, वित्तीय समावेशीकरण र उत्पादनशील अर्थतन्त्र एकसाथ अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यदि नेपाल रेमिट्यान्स–निर्भर र उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ भने पूँजीबजार सुदृढीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिनैपर्छ । दिगो समृद्धिको बाटो यहीँबाट खुल्छ ।

(ढकाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)

उपभोगमुखी अर्थतन्त्र पूँजीबजार रेमिट्यान्स सम्पत्ति निर्माण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित