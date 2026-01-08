+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१९ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

कांग्रेसले भन्यो- विशेष महाधिवेशनको पृष्ठभूमिमा अलमल रहेन, एकता निरन्तर सुदृढ बन्दैगयो

छिमेकी राष्ट्रहरूमा सकारात्मक घटना देखिएको खण्डमा त्यसलाई ‘नोटिस’मा राख्ने विषय सचेत राजनीतिकर्मीका लागि महत्वपूर्ण रहेको प्रवक्ता चालिसेले भनेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २ गते १७:५८

२ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता निरन्तर सुदृढ बन्दै गइरहेको दाबी गरेका छन् । शनिबार प्रवक्ता चालिसेले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निवर्तमान पदाधिकारी पनि निर्देशन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको दाबी गरेका हुन् ।

‘विशेष महाधिवेशनको पृष्ठभूमिलगायत कारणले पार्टीको नेतृत्व र ग्रासरुटमा कुनै अलमल, असहयोग वा गुनासोको अवस्था छ कि भन्ने प्रश्नमा हामी प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ कि कांग्रेस निर्वाचनसँगै आन्तरिक एकताका सवालमा निरन्तर सुदृढ बन्दै गइरहेको छ,’ प्रवक्ता चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबैले निर्वाचनको महत्व र सान्दर्भिकतालाई हृदयंगम गरेको परिप्रेक्ष्यमा निवर्तमान पदाधिकारी तथा वरिष्ठ नेतागण क्षेत्र क्षेत्रमा गई सहयोग र निर्देशन दिने कार्यमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।’

यतिबेला संसारभर लोकतान्त्रिक परम्परा र मूल्यमाथि प्रहार भइरहेको अवस्था सबैलाई ज्ञात रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘लोकतन्त्रमाथिको संक्रमण कहीँ देखिने अनि कहीँ त्यो निवारण हुने श्रृंखला निरन्तर चलि नै रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

छिमेकी राष्ट्रहरूमा सकारात्मक घटना देखिएको खण्डमा त्यसलाई ‘नोटिस’मा राख्ने विषय सचेत राजनीतिकर्मीका लागि महत्वपूर्ण रहेको प्रवक्ता चालिसेले भनेका छन् । यद्यपि हाम्रो मूल प्राथमिकता आफ्नै देश र आफ्नै कर्म हुने पनि उनले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे विशेष महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपालक्षित कांग्रेसको धारणा– जनताको मन भाँड्ने कृत्य हामीबाट हुन्न

रास्वपालक्षित कांग्रेसको धारणा– जनताको मन भाँड्ने कृत्य हामीबाट हुन्न
सर्लाहीमा गगनले भने- म मधेश परिवारको अंग बन्ने क्रम सुरु भइसक्यो

सर्लाहीमा गगनले भने- म मधेश परिवारको अंग बन्ने क्रम सुरु भइसक्यो
नयाँ पार्टीमा मत दिने चाहना भएकालाई कांग्रेस छ : गगन थापा

नयाँ पार्टीमा मत दिने चाहना भएकालाई कांग्रेस छ : गगन थापा
आगामी आइतबार कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक हुने

आगामी आइतबार कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक हुने
कांग्रेस प्रवेश गर्न जसपा नेपालका नेता मनिष मिश्रले पार्टी परित्याग गरे

कांग्रेस प्रवेश गर्न जसपा नेपालका नेता मनिष मिश्रले पार्टी परित्याग गरे
समाज रूपान्तरणमा योगदान चाहनेलाई पार्टीमा आबद्ध हुन कांग्रेसको आह्वान

समाज रूपान्तरणमा योगदान चाहनेलाई पार्टीमा आबद्ध हुन कांग्रेसको आह्वान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित