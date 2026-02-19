+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रम्पको दाबी : इरानको प्रदर्शनमा ३२ हजारको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते १०:०९

९ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरीमा इरानमा भएको प्रदर्शनहरूमा ३२ हजार मानिसको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् । उनले पहिलो पटक इरानमा प्रदर्शनका दौरान मर्नेहरूको संख्याबारे शुक्रबार बयान दिएका हुन् ।

व्हाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै ट्रम्पले भने, ‘उनीहरूले एक उचित सम्झौता गर्न आवश्यक छ । इरानका नागरिक आप्mना नेताहरूभन्दा फरक छन् । र अत्यन्तै दुःखद् स्थितिमा छन् । त्यहाँ थोरै समयमा ३२ हजार नागरिक मारिएका छन् ।’

ट्रम्पले इरान सरकारले ८३७ जनालाई फाँसी दिने निर्णय गरेको र अमेरिकाको चेनावतीपछि रोकिएको पनि जिकिर गरे । ‘उनीहरू ८३७ जनालाई फाँसी दिनेवाले थिए । मैले उनीहरूलाई यदि एक जनालाई पनि फाँसी दियौं भने तुरन्त निशाना बनाइने छ । फेरि उनीहरूले फाँसी रोके ।’

अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग इरानमाथि सम्भावित आक्रमणका बारेमा पनि प्रश्न सोधिएको थियो । जवाफमा उनले इरानमाथि सीमित सैन्य आक्रमणबारे विचार–विमर्श भइरहेको बताए ।

डोनाल्ड ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्पले लगाएका आपतकालीन ‘ट्यारिफ’ अवैध ठहर

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्पले लगाएका आपतकालीन ‘ट्यारिफ’ अवैध ठहर
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो युद्धपोत मध्यपूर्वमा तैनाथ गर्न ट्रम्पको आदेश

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो युद्धपोत मध्यपूर्वमा तैनाथ गर्न ट्रम्पको आदेश
अमेरिका-भारतबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौताको औपचारिक घोषणा

अमेरिका-भारतबीच अन्तरिम व्यापार सम्झौताको औपचारिक घोषणा
इरानका विदेश मन्त्री ओमान पुगे, अमेरिकी प्रतिनिधिसँग वार्ता हुने

इरानका विदेश मन्त्री ओमान पुगे, अमेरिकी प्रतिनिधिसँग वार्ता हुने
ट्रम्प र सी बीच टेलिफोन वार्ता : व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रमा सम्झौताको संकेत

ट्रम्प र सी बीच टेलिफोन वार्ता : व्यापार र ऊर्जा क्षेत्रमा सम्झौताको संकेत
अन्ततः ट्रम्प र पेट्रोबीच ह्वाइट हाउसमा वार्ता 

अन्ततः ट्रम्प र पेट्रोबीच ह्वाइट हाउसमा वार्ता 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित