+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिलिगुडीमा पहिलोपटक गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’

भानुभक्तदेखि पारिजातसम्मका शालिक अटाएको यस महानगरमा नेपाली साहित्य र संस्कृतिका फराकिला गतिविधिले महत्वपूर्ण स्थान पाउँदै आएको देखिन्छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते ११:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपथ्य ब्यान्डले फेब्रुअरी २८ मा सिलिगुडीमा पहिलोपटक नेपाली लोकसंगीत प्रस्तुत गर्नेछ।
  • सिलिगुडी कन्सर्टमा तीन हजार टिकट बिक्री भइसकेको छ र दर्शक नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ।
  • नेपथ्यले गत वर्ष लन्डनको वेम्बली एरिनामा १० हजार दर्शकमाझ प्रस्तुति दिएको थियो र यसपटक भारतका नेपालीभाषी दर्शकलाई नयाँ उचाइमा लैजान आतुर छ।

काठमाडौं । पूर्वोत्तर भारतको प्रवेशद्वार अनि पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमका पहाडी बस्तीहरूको बिसौनी सिलिगुडीमा ‘नेपथ्य’ ब्यान्ड पहिलोपटक प्रस्तुत हुन लागेको छ । ब्यान्डले आगामी शनिबार (फेब्रुअरी २८) त्यहाँ नेपाली लोकरक सुनाउने भएको छ ।

ब्यान्डका निम्ति सिलिगुडीको कन्सर्ट यो वर्ष (सन् २०२६) नेपाली सिमाना बाहिरको पहिलो प्रस्तुति पनि हुँदै छ । गत साता मुलुकका चार सहरमा श्रृंखलाबद्ध यात्रा गरेर फर्केको ब्यान्ड सिलिगुडी कन्सर्टको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेको छ ।

‘नेपथ्य’ ले यसअघि सिलिगुडी आसपासका सिक्किम र सिलोङमा आफूलाई उभ्याइसकेको छ । यस महानगरको उत्तरतर्फका पहाडी बस्तीमा नेपालीभाषी समुदायको ठूलो उपस्थिति छ । पछिल्लो समय भने सबैतिरबाट बसाइँ सरेर आएकाहरूको उल्लेख्य जनसङ्ख्याले यो बहुसांस्कृतिक सहर दिन प्रतिदिन व्यापक बन्दै गएको छ ।

नेपालकै पनि इलाम र झापाजस्ता सीमावर्ती जिल्लाहरूमा नेपथ्यको कन्सर्ट हुँदा भारतका दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिक, सिक्किम, डुवर्स, जयगाउँ लगायतका भेगबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा दर्शक जुट्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय त्यस्ता दर्शकमा सिलिगुडीको मात्रा बढ्दै गएको थियो । यसपाला भने सिलिगुडीको कन्सर्ट हेर्न ती भारतीय सहरबाट मात्र होइन, झापा र इलामदेखि समेत दर्शक उतातर्फ जाने अपेक्षा स्थानीय आयोजकले गरेका छन् ।

‘विशेषतः यो सिङ्गो भेगका नेपालीभाषीको उत्सवमय जमघट गराउने प्रयास हो,’ स्थानीय आयोजक ‘पोजिटिभ भाइब्स’ का विकेश कायस्थ भन्छन्, ‘टिकट बिक्री खुला हुनासाथ उत्साहजनक रूपमा सबैतिरका दर्शकले बुकिङ गर्न थालिसकेका छन् ।’ कायस्थका अनुसार कन्सर्टका लागि एक साता अवधि बाँकी रहँदै तीन हजार टिकट विक्री भइसकेको छ ।

चिया, वनपैदावार र पर्यटनको सम्भावनाका साथ अघि बढ्दै गरेको सिलिगुडी पछिल्लो समय व्यापारिक तथा आवतजावतको केन्द्रका रूपमा पनि तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गएको छ । छेवैमा नेपाल र बङ्गलादेश अनि अलिक पर भुटान र चीनका सिमानासँग पनि जोडिएकाले यसको भूराजनीतिक महत्त्व पनि उत्तिकै छ ।

भानुभक्तदेखि पारिजातसम्मका शालिक अटाएको यस महानगरमा नेपाली साहित्य र संस्कृतिका फराकिला गतिविधिले महत्वपूर्ण स्थान पाउँदै आएको देखिन्छ ।

साढे तीन दशकदेखि विश्वभर फैलिएका फरक-फरक नेपाली पुस्ताबीच लोकप्रियता आर्जन गर्दै आएको नेपथ्य शनिबार बेलुकी सिलिगुडीको ‘उत्सोधारा टिस्टा टाउनसिप’ को मैदानमा उभिनेछ । त्यहाँस्थित ‘कावाखाली ग्राउन्ड’ को पछिल्लो भागमा पर्ने आयोजनास्थलका ढोका बेलुकी साढे ५ बजे खुला गरिनेछन् भने त्यसको ठीक दुई घण्टापछि कन्सर्ट सुरु हुनेछ ।

‘भाषाले जोडेको भावनात्मक सम्बन्ध पछ्याउँदै हामीले त्यस भेगमा नेपथ्यलाई पहिले पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ,’ ब्यान्डलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपालयका किरणकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको अनुभवबाट आर्जित साङ्गीतिक, प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय स्वाद पनि उस्तै गुणस्तरका साथ उभ्याउन हामी प्रयासरत छौँ ।’

नेपथ्यले गत वर्ष लन्डनस्थित ‘वेम्बली एरिना’ मा १० हजार दर्शकमाझ आफूलाई प्रस्तुत गरेको थियो भने त्यसलगत्तै युरोपका विभिन्न सहरको सफल यात्रा गरेको थियो ।

‘भारतका नेपालीभाषी श्रोता-दर्शकले हामीलाई पहिले पनि उत्तिकै माया गर्दै आउनुभएको हो,’ ब्यान्डका मुख्य गायक अमृत गुरुङ भन्छन्, ‘यस पटकको प्रस्तुतिबाट त्यसलाई नयाँ उचाइमा लैजान आतुर छौँ ।’

अघिल्ला यात्रामा जस्तै सिलिगुडीमा पनि नेपालबाट ब्यान्डका सदस्यसहित प्राविधिक एवं व्यवस्थापन गरेर ठूलो समूह भारततर्फ प्रस्थान गर्दैछ । मञ्चमा भने अमृतलाई सदाझैँ ड्रमसेटमा ध्रुव लामा, बेस गितारमा सुबिन शाक्य, गितारमा नीरज गुरुङ, मादलमा शान्ति रायमाझी र किबोर्डमा दिनेशराज रेग्मीले सघाउनेछन् ।

सिलिगुडीको कन्सर्टका लागि अनलाइनबाट सोझै टिकट काट्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ । दर्शकले नेपथ्यको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नेछन् । वेबसाइटमा नेपालबाहेक भारत र अन्य मुलुकमा रहेका दर्शकले पनि अनलाइनबाटै टिकट काट्न सक्ने गरी दुई बेग्लाबेग्लै ‘पोर्टल’ सिर्जना गरिएका छन् ।

नेपथ्य सिलिगुडी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनावमा मताधिकारको प्रयोग गर्न स्टेजबाटै अमृत गुरुङको आग्रह

चुनावमा मताधिकारको प्रयोग गर्न स्टेजबाटै अमृत गुरुङको आग्रह
‘नेपथ्य’ सङ्गीत यात्रा : बन्दीपुरमा हजारौं दर्शकमाझ गुञ्जियो ‘जोगले हुन्छ भेट’

‘नेपथ्य’ सङ्गीत यात्रा : बन्दीपुरमा हजारौं दर्शकमाझ गुञ्जियो ‘जोगले हुन्छ भेट’
‘नेपथ्य’ संगीत यात्रा : गीतसँगै सन्देशबाट पनि रमाए चितवनका दर्शक

‘नेपथ्य’ संगीत यात्रा : गीतसँगै सन्देशबाट पनि रमाए चितवनका दर्शक
दर्शकको भव्य उपस्थितीमा बुटवलमा गुञ्जियो ‘नेपथ्य’

दर्शकको भव्य उपस्थितीमा बुटवलमा गुञ्जियो ‘नेपथ्य’
हेटौंडाबाट सुरु भयो ‘नेपथ्य संगीत यात्रा’

हेटौंडाबाट सुरु भयो ‘नेपथ्य संगीत यात्रा’
पहिलोपटक सिलिगुडीमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’

पहिलोपटक सिलिगुडीमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित