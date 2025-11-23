गोरखा-२ मा मतगणना सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गोरखा २ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत सवा १ बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ।
- गोरखा २ मा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडी, नेकपा एमालेका मिलन गुरुङ, नेकपाका लेखनाथ न्यौपाने र रास्वपाका कविन्द्र बुर्लाकोटीलगायत उम्मेदवार छन्।
- २०७९ को निर्वाचनमा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचित भएका थिए।
२२ फागुन, गोरखा । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत गोरखा २ मा पनि मतगणना सुरु भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार सवा १ बजेदेखि मतगणना सुरु गरिएको हो । गोरखा २ मा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडी, नेकपा एमालेका मिलन गुरुङ, नेकपाका लेखनाथ न्यौपाने, रास्वपाका कविन्द्र बुर्लाकोटीलगायत चुनावी मैदानमा छन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट हालको नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेर निर्वाचित भएका थिए ।
