बागलुङ-१ मा रास्वपाका खड्काको सुरुवाती अग्रता

२२ फागु, बागलुङ । बागलुङ-१ मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सुशील खड्काले प्रारम्भिक अग्रता लिएका छन् । काठेखोला गाउँपालिका–१ र बागलुङ नगरपालिका–१ को दुई हजार २५५ मत गणना गर्दा रास्वपाका खठ्काले अग्रता लिएका हुन् ।
खड्काले एक हजार १३८ मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका भीम श्रीसले ५२५ मत प्राप्त गरेका छन् । एमालेका हिराबहादुर केसीले ३४६ मत ल्याएका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण अधिकारीले ९१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
