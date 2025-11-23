गुल्मी २ : पछि परे एमालेका गोकर्ण विष्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ को मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गोविन्द पन्थीले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टलाई उछिनेका छन्।
२३ फागुन । काठमाडौं । गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ को मतगणनामा नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट मतणनामा पछि परेका छन् । पछिल्लो अपडेटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीक ागोविन्द पन्थीले उनलाई उछिनेका हुन् । पन्थीको ११,८४७ मत रहेको छ । विष्टले ११४१२ मत पाएका छन् ।
यसअघि विष्टले अग्रता कायम गरेका थिए । यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका भुवन प्रसाद श्रेष्ठले ९,०८४ मत पाउँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका श्रीराम महतले २०६४ मत पाएका छन् ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4