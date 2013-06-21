+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एक–दुई दिनमै बैठक बसेर निर्वाचनको समीक्षा गर्छौं : कांग्रेस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १५:३८

१ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले यही हप्ताभित्र फेरि अर्को बैठक बसेर गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गर्ने बताएको छ ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने २० जना सांसदहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

तर, निर्वाचनको समीक्षा भने अर्को बैठकमा मात्रै गरिने प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी गराए ।

‘समानुपातिक सिफारिस गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज यसलाई सक्छौं । यहि हप्तामा हामी निर्वाचनको समीक्षा पनि गर्छौं,’ उनले भने, ‘एक दुई दिनभित्रमा फेरि बैठक बस्छौं । सबै विषयहरू त्यहीँ छलफल हुन्छ ।’

पार्टीले निर्वाचनको बारेमा वृहत छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्रै धारणा बनाउने प्रवक्ता चालिसेको भनाइ छ ।

‘पार्टीले वृहत छलफल गर्छ । त्यसपछि मात्रै धारणा आउँछ,’ उनले बैठकपछि भने ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

समानुपातिकको बन्दसूचीबाट २० जनाको नाम पठाउने कांग्रेसको निर्णय, १५ महिला

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु, समानुपातिक सांसद छान्ने

समानुपातिक सांसद छान्न कांग्रेस बैठक बस्दै 

चन्द्र भण्डारी भन्छन्- पराजयले झगडा होइन, समीक्षा माग्छ

गगनलाई राजीनामा नदिन ३० बढी नेताको सुझाव

कांग्रेसले बोलायो कार्यसम्पादन समितिको बैठक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories
लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित