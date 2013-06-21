एक–दुई दिनमै बैठक बसेर निर्वाचनको समीक्षा गर्छौं : कांग्रेस

१ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले यही हप्ताभित्र फेरि अर्को बैठक बसेर गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा गर्ने बताएको छ ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने २० जना सांसदहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
तर, निर्वाचनको समीक्षा भने अर्को बैठकमा मात्रै गरिने प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी गराए ।
‘समानुपातिक सिफारिस गर्ने आज अन्तिम दिन हो । आज यसलाई सक्छौं । यहि हप्तामा हामी निर्वाचनको समीक्षा पनि गर्छौं,’ उनले भने, ‘एक दुई दिनभित्रमा फेरि बैठक बस्छौं । सबै विषयहरू त्यहीँ छलफल हुन्छ ।’
पार्टीले निर्वाचनको बारेमा वृहत छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्रै धारणा बनाउने प्रवक्ता चालिसेको भनाइ छ ।
‘पार्टीले वृहत छलफल गर्छ । त्यसपछि मात्रै धारणा आउँछ,’ उनले बैठकपछि भने ।
