+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ सम्पन्न, १२ हजार बढीले गरे अवलोकन

२०८२ चैत १ गते १४:४६ २०८२ चैत १ गते १४:४६

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
१ चैत, काठमाडौं । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) ले आयोजना गरेको ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । ‘फर्मामा नवीनता, भोलिका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने मूल नाराका साथ गत बिहीबारदेखि सुरु भएको उक्त एक्स्पो शनिबार सम्पन्न भएको हो ।

यसअघि चितवनमा हुँदै आएको प्रदर्शनी यस पटक काठमाडौँमा आयोजना गरिएको हो । एक्स्पोमा स्वदेशी औषधि उद्योगका प्रगति र उत्पादनका साथै विश्वबजारमा आएका नवीनतम कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री र अत्याधुनिक मेसिनरीहरू प्रदर्शन गरिएको थियो ।

नेपालमा विश्वस्तरीय र गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन एक्स्पो आयोजना गरिएको नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘विश्व परिवेशमा औषधि उत्पादनका लागि विकास भएका नयाँ प्रविधि र आविष्कारलाई आत्मसात् गरेर नै नेपाली औषधि बनाइरहेका छौँ भन्ने सन्देश दिनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो’ अधिकारीले भने । नेपालमा उत्पादित औषधिको गुणस्तरमा कुनै शंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।

नेपाली औषधि उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरिरहेको कुरा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष देखाउन फर्मा एक्स्पो प्रभावकारी भएको एपोनका महासचिव सन्तोष बरालले बताए ।

तीन दिनसम्म चलेको एक्स्पोमा करिब १२ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका छन् । प्रदर्शनीस्थला २०० भन्दा बढी स्टलहरू रहेका थिए, जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता विदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको रहेको बरालले जानकारी दिए ।

महासचिव बरालका अनुसार एक्सपोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयर औषधि व्यवस्था विभागको समेत सहकार्य थियो ।

एक्स्पकोको गोल्ड स्पोन्सर एचभ्याक्स हो भने प्लाटिनियम स्पोन्सर एलम्याक र डाइमन्ड स्पोन्सर प्यासिफिक ग्रुप हो ।

 

औषधि उत्पादन
हट टपिक्स
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

ट्रेन्डिङ

वेबस्टोरिज

फिचर

सबै
