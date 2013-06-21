सामाजिक सद्भाव र समावेशी समाज प्रवर्द्धनका लागि नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं मोडेल कलेज र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागले चैत ३ गते नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ।
- कार्यक्रम विश्व सामाजिक कार्य दिवसको अवसरमा सामाजिक सद्भाव, समावेशी विकास र सामाजिक न्याय विषयमा नीति संवाद र अनुभव आदान–प्रदानका लागि हुनेछ।
- कार्यक्रममा पर्वतारोही पुर्णिमा श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभा सदस्य बासना थापा, जेनजी नेपाल अध्यक्ष प्रतिष श्रेष्ठ लगायतका विज्ञ सहभागी हुने कलेज प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।
१ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं मोडेल कलेजको आयोजना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको सह–आयोजनामा नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ ।
कार्यक्रमलाई यूडब्लूएस नेपाल, चाइल्ड नेपाल, हामी दाजुभाइ, स्वतन्त्रता अभियान नेपाल तथा यूवालयले सहकार्य गरेको छ । विश्व सामाजिक कार्य दिवसको अवसरमा चैत ३ गते ‘सामाजिक सद्भाव, एकताबद्ध तथा समावेशी समाज प्रवद्र्धनका लागि नीति संवाद’ हुने भएको हो ।
कार्यक्रम बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ६ बजसेम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ।
विश्व सामाजिक कार्य दिवसको यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘आशा र सद्भावको सहनिर्माण : विभाजित समाजलाई एकता गर्न सामुहिक सहकार्यको आह्वान’ केन्द्रमा राखी आयोजना हुन लागेको उक्त कार्यक्रममा नीति निर्माणकर्ता, सामाजिक क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, युवा अभियन्ता तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहने सामाजिक कार्य विभागका विभागीय प्रमुख अमितराज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विषयमा नीति संवाद, अनुभव आदान–प्रदान तथा अन्तर्क्रिया गरिनेछ । सामाजिक सद्भाव, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र नीति सुधारका विषयमा सहभागीहरूबीच छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा पर्वतारोही तथा फोटो पत्रकार पुर्णिमा श्रेष्ठ, नव निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य बासना थापा तथा दिपक कुमार शाह, घाइते जेनजी नेपालका अध्यक्ष प्रतिष श्रेष्ठ, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता विज्ञ डा. मिना पौडेल, राष्ट्रिय कार्य समन्वय समुहका अध्यक्ष ऋतु भट्टराई लगायताका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहने जानकारी कलेज प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।
