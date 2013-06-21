हुम्लामा सडेको अवस्थामा एक पुरुष मृत फेला

News Summary
१ चैत, काठमाडौं । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-२ ढाडकेर्मीमा एक पुरुष मृत फेला परेका छन् ।
सिमकाेट हिल्सा सडक खण्ड भन्दा ३० मिटरमाथि ओडारमा पहिचान नखुलेको अन्दाजी ५०/५१ वर्षका पुरूषको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल हुम्ला पठाइएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
