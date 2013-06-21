सुर्खेतमा सिकार खेल्न गएका ६ जना ९ दिनदेखि सम्पर्कविहीन

- सुर्खेतमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सिकार खेल्न गएका ६ जना ९ दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्।
- उनीहरू २३ फागुनमा घरदेखि १७ किलोमिटर दक्षिण तर्फ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तर्फ गएका थिए।
- खोजीकार्य जारी रहेको र सम्पर्कविहीन व्यक्तिहरूको खोजीमा प्रहरीले सक्रियता देखाएको छ।
२ चैत, सुर्खेत । सुर्खेतमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सिकार खेल्न गएका ६ जना ९ दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका-१ ज्यामिरेका २५ वर्षीय रेशम समसेली, ४१ वर्षीय रविलाल दमाई, ३४ वर्षीय रामबहादुर घर्ती, ३० वर्षीय सुनिल समसेली, ३३ वर्षीय टोपबहादुर खत्री र सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका-८ गंगटे घर भई हाल बर्दिया बस्ने ४५ वर्षीय दुर्गाबहादुर सिजाली २३ फागुनदेखि सम्पर्क विहीन भएका हुन् ।
उनीहरू २३ फागुनमा घरदेखि १७ किलोमिटर दक्षिण तर्फ रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तर्फ गएका थिए । तर उनीहरू अहिलेसम्म नफर्किएपछि बराहताल गाउँपालिका-२ का आसे महतराले खोजीकार्यका लागि सोमबार प्रहरीलाई जानकारी गराएका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरू बेपत्ता भएकाबारे जानकारी गराउने आसे महतरा टोपबहादुर खत्रीका भेनाजु हुन् ।
सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी रहेको सुर्खेत प्रहरीले जनाएको छ ।
