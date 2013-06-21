‘पाँच पाण्डव’ को छायांकन सुरु, धुर्मुसको ठाउँमा जोडिए महेश त्रिपाठी

शीर्षक 'पाँच पाण्डव' राखिए पनि यो कुनै धार्मिक वा पौराणिक कथामा आधारित नरहेको जनाइएको छ । यसलाई सामाजिक कथावस्तुमा आधारित बताइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते १४:२८
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता हरिवंश आचार्यले आगामी फिल्म ‘पाँच पाण्डव’ को छायांकन सोमबार काँकडभिट्टाबाट सुरु गरेका छन्।
  • फिल्म ‘पाँच पाण्डव’ सामाजिक कथावस्तुमा आधारित छ र महाभारतका पात्रको विम्बमार्फत समकालिन समाजको कथा बताउनेछ।
  • फिल्मको छायांकन झापामा ४० दिनसम्म हुनेछ र डल्बी एटमस काठमाडौं स्टुडियोमा सम्पादन हुनेछ।

काठमाडौं । अभिनेता हरिवंश आचार्यले आगामी फिल्म ‘पाँच पाण्डव’ को छायांकन सोमबार नेपाल-भारत सीमावर्ती काँकडभिट्टाबाट थालेका छन् । त्यहाँ शुभसाइत पूजा गर्दै छायांकन थालिएको हो ।

फिल्म काली रानी फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुँदैछ । फिल्ममा आचार्यसहित महेश त्रिपाठी, जितु नेपाल, आर्यन सिग्देल र सागर लम्साल बले छन् । यी सबै कलाकारले यसमा शीर्ष भूमिका अर्थात पाँच पाण्डवको भूमिका निर्वाह गर्दैछन् ।

शीर्षक ‘पाँच पाण्डव’ राखिए पनि यो कुनै धार्मिक वा पौराणिक कथामा आधारित नरहेको जनाइएको छ । यसलाई सामाजिक कथावस्तुमा आधारित बताइएको छ ।

बरु, हिन्दू धर्मग्रन्थ महाभारतका पात्र पाँच पाण्डवको विम्वमार्फत समकालिन समाजको कथा भन्न खोजिएको निर्देशक वसन्त निरौलाले बताए । महिला पात्रमा दीपाश्री निरौला र जनी गुरुङ हुनेछन् ।

सुशील पौडेलले यसको कथा, पटकथा र संवाद लेखेका हुन् । पौडेलले यसअघि ‘प्रसाद’ लेखेका थिए । नवीन श्रेष्ठ प्रस्तुतकर्ता रहने फिल्मको लगानीकर्ता कालीरानी श्रेष्ठ हुन् । हरिवंशसहित रुचाइएका र अग्रज कलाकार रहेकाले बजेट उच्च रहने र निर्माणमा सम्झौता नगरिने दाबी श्रेष्ठले गरे ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले एक ऐतिहासिक र दर्शकले वर्षौंसम्म सम्झिरहने चलचित्र बनाउने संकल्प गरेका छौँ । कलाकारहरूको लाइनअपले नै फिल्मको क्यानभास ठूलो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । हामी प्रविधि र मेकिङमा निकै सचेत छौँ ।’

यो फिल्मलाई श्याम तामाङले खिच्ने छन् । करिब ४० दिनको छायाकंन तालिका तय गरिएको अधिकांश दृश्य झापा मै खिचिने निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ ।

यो फिल्म डल्बी एटमसको काठमाडौं स्टुडियोमा सम्पादन हुँदैछ । म्युजिक नेपालले हालै सञ्चालनमा ल्याएको डल्बी एट्मस साउन्ड स्टुडियोमा ‘पाँच पाण्डव’ को साउन्डको काम हुने छ ।

यसअघि यो फिल्ममा दीपकराज गिरी र सीताराम कट्टेल धुर्मुस पनि देखिने चर्चा थियो । धुर्मुस अमेरिकामा रहेकाले उनी फिल्ममा भने देखिनेछैनन् ।

पाँच पाण्डव
Hot Properties

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

