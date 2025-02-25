काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा हुने दशौँ पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिगको मिति सरेको छ ।
नयाँ मिति अनुसार अब उक्त प्रतियोगिता २०८३ साल बैशाख दोस्रो सातादेखि सुरु हुनेछ ।
यसअघि यही चेत १९ देखि २८ गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको कभर्डहलमा दशौँ एनभीए लिग गर्ने भलिबल संघले निर्णय गरेको थियो ।
तर प्राविधिक कारणवस उक्त लिगको मिति परिवर्तन भएको भन्दै भलिबल संघले सहभागि टिमहरुलाई जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको छ ।
नयाँ मिति अनुसार अब दशौँ एनभीए लिग बैशाख १० देखि १९ गतेसम्म कभर्डहलमा हुनेछ ।
पीएम कप एनभीएल लिगमा पुरुषतर्फ ८ र महिलातर्फ ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
