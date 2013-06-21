डकुमेन्ट्री :

‘स्नो लियोपार्ड सिस्टर्स’ को काठमाडौं प्रिमियर : हिमचितुवा संरक्षण प्रयासको कथा

अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १४:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डकुमेन्ट्री फिल्म ‘स्नो लियोपार्ड सिस्टर्स’लाई काठमाडौंको लबिम मलमा नेपाल प्रिमियर गरिएको छ।
  • फिल्मले डोल्पाका दुई आदिवासी महिलाबीचको मित्रता र हिमचितुवा संरक्षणको कथा प्रस्तुत गर्छ।
  • कार्यकारी निर्माता लियोनार्दो डिकाप्रियो रहेको यो फिल्मले एक दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जितिसकेको छ।

काठमाडौं । डकुमेन्ट्री फिल्म ‘स्नो लियोपार्ड सिस्टर्स’लाई नेपाल प्रिमियर गरिएको छ । लबिम मलमा आयोजित प्रिमियर शोमा नेपालीसहित विदेशी दर्शकको समेत उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।

डकुमेन्ट्रीमा हिमालयको सबैभन्दा पृथक कुना डोल्पाका दुई आदिवासी महिला बीचको असम्भव तर शक्तिशाली मित्रताको प्रेरणादायी कथा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो डकुमेन्ट्रीलाई सोनम चोकी लामा, बेन आयर्स र एन्ड्रयू लिन्चले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मले स्थानीय हिमचितुवा संरक्षणकर्मी छिरिङल्हामु लामाले १७ वर्षीया तेन्जिन भुटी गुरुङलाई कसरी मार्गदर्शन गर्छिन् भन्ने यात्रा देखाउँछ । उनीहरू दुबै खतरापूर्ण र सुन्दर हिमालयको भू-दृश्य हुँदै दुर्लभ र संकटग्रस्त हिमचितुवाको खोजीमा निस्कन्छन् ।

फिल्मले संरक्षण क्षेत्रमा महिला आवाजको शक्ति उजागर गर्दै उनीहरूले रहस्यमय हिमचितुवाका लागि कसरी राम्रो भविष्य निर्माण गर्ने भन्ने सम्भावनालाई देखाउँछ । फिल्मले डोल्पा जिल्ला क्षेत्रमा संकटग्रस्त हिमचितुवाको संख्या बढाउन र स्थानीय गोठालाले बदला स्वरूप गर्ने हिमचितुवा हत्या पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष पहललाई प्रेरित गरेको छ ।

नेपाली फोटोग्राफर सोनम चोयकीले आफ्नी दिदि छिरिङल्हामु लामासँग मिलेर हिमचितुवाको खोज तथा संरक्षणको कामलाई आफ्नो दुर्गम मातृभूमिमा कैद गर्न सुरु गरेकी थिइन्, जुन पछि उनको पहिलो वृत्तचित्रका रूपमा विकसित भयो । यो डकुमेन्ट्रीमा विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलका विजेता बेन आयर्स र एन्ड्रयू लिन्च पनि जोडिए, जसले तीन महादेशमा फैलिएको सशक्त टोली निर्माण गर्‍यो ।

यो डकुमेन्ट्रीको कथा बेन आयर्स र एन्ड्रयू लिन्चले लेखेका हुन् । इयान डेभिस, टोर्किल जोन्स, जोआना नतासेगारा र छिरिङ ल्हामु लामाले निर्माण गरेका हुन् । सोनम चोयकी लामा, एन्ड्रयू लिन्च र रश स्टर्जेसले छायांकन गरेको डकुमेन्ट्रीको सम्पादन केटी ब्रायरले गरेका हुन् ।

कार्यकारी निर्मातामा अस्कर अवार्ड विजेता निर्देशक जोआना नतासेगारा र चर्चित हलिउड अभिनेता लियोनार्दो डिकाप्रियो छन् । यो डकुमेन्ट्रीले एक दर्जनभन्दा धेरै महोत्सवहरुमा पुरस्कार जितिसकेको छ ।

सम्बन्धित खबर

मोटरसाइकल चालकमाथि हातपात गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

मोटरसाइकल चालकमाथि हातपात गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
मनसुनअघि नै कुमारी घरको छानो जीर्णोद्धार सक्न डंगोलको निर्देशन

मनसुनअघि नै कुमारी घरको छानो जीर्णोद्धार सक्न डंगोलको निर्देशन
पर्सामा एक महिनामा आमाको नामबाट ३३ नागरिकता जारी

पर्सामा एक महिनामा आमाको नामबाट ३३ नागरिकता जारी
भृकुटीमण्डपमा फ्लोरा एक्स्पो सुरु

भृकुटीमण्डपमा फ्लोरा एक्स्पो सुरु
ज्योति मगरलाई किन बहिष्कारको धम्की आइरहेको छ ?

ज्योति मगरलाई किन बहिष्कारको धम्की आइरहेको छ ?
आशिका तामाङको निर्देशनविरुद्ध धादिङका पालिकाहरू प्रतिवादमा उत्रने

आशिका तामाङको निर्देशनविरुद्ध धादिङका पालिकाहरू प्रतिवादमा उत्रने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories
प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
