नवनिर्वाचित सांसदको शपथमा जे देखियो…(तस्वीरहरू)

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

विकास श्रेष्ठ चन्द्रबहादुर आले विकास श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर आले
२०८२ चैत १२ गते १५:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठकमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।
  • प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सिंहदरबारस्थित संघीय संसद्को अस्थायी बहुउद्देश्यीय हलमा सांसदहरूलाई शपथ गराएका छन्।
  • शपथ ग्रहणपछि प्रत्येक सांसदलाई संविधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली, संयुक्त बैठक संचालन नियमावली राखिएको झोला संघीय संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको छ।

१२ चैत, काठमाडौं । गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठकमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

उनीहरूलाई सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित संघीय संसद्को अस्थायी रुपमा बनेको बहुउद्देश्यीय हलमा शपथ ग्रहण गराइएको हो । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, अब संसद्का केही प्रारम्भिक बैठक पनि सोही हलमा बस्नेछ ।

नवनिर्मित प्रतिनिधिसभाको हल तयार नभएकाले सांसदहरूको शपथ र प्रारम्भिक केही बैठकका लागि अस्थायी हल निर्माण गरिएको हो ।

उक्त हलमा दलको सिट संख्याका आधारमा दलहरूको बस्ने ठाउँ तय गरेको छ ।

शपथलगत्तै प्रत्येक सांसदहरूले संघीय संसद् सचिवालयले एक एक वटा झोला पनि उपलब्ध गराएको छ । उक्त झोलामा संविधान, प्रतिनिधि सभा नियमावली, संयुक्त बैठक संचालन नियमावली राखिएको छ ।

शपथका लागि पुगेका सांसदहरू विभिन्न भेषभूषामा सजिएर पुगेका थिए । संसद् सचिवालयका अनुसार ६३ जना सांसदहरूले आफ्नै मातृभाषामा शपथ लिएका थिए ।

 

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

