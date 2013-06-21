जो संसद् भवनको मूल ढोका ढोगेर शपथमा सहभागी भए (तस्वीरहरू)

सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद भवनको हलमा शपथ ग्रहणका लागि प्रवेश गर्नुअघि केही सांसदहरुले मूल प्रवेशद्वारमा ढोगेका थिए ।

२०८२ चैत १२ गते १४:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद भवनमा आज शपथ ग्रहण गरेका छन्।
  • शपथ ग्रहण अघि केही सांसदहरूले मूल प्रवेशद्वारमा जुत्ता खोलेर शीर नुहाएर ढोगेका थिए।
  • रास्वपाका सागर ढकाल र बालेन शाहले नेपाली मौलिक भेषभूषा र किराँत समुदायको सिलाम साक्मा लगाएर शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले आज शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद भवनको हलमा शपथ ग्रहणका लागि प्रवेश गर्नुअघि केही सांसदहरुले मूल प्रवेशद्वारमा ढोगेका थिए । कतिपयले जुत्ता खोलेर शीर नुहाएर ढोगेको देखिन्थ्यो । यसरी ढोग्नेमा रास्वपाका सागर ढकाल पनि एक हुन् ।

नेपाली मौलिक भेषभूषा लगाएर गएका उनीहरु पहिलोपटक सांसद बनेका थिए ।

नयाँ संसद भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह भने किराँत समुदायमा शुभ संकेत मानिने सिलाम साक्मा लगाएर शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । उनले भोलि शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ ।

नवनिर्वाचित सांसदहरूले लिए शपथ

नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ (लाइभ)

थरीथरी भेषभूषामा शपथ लिन पुगे नवनिर्वाचित सांसद (तस्वीरहरू)

प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाइदिन मुख्य सचिवलाई रास्वपाको अनुरोध

मातृभाषामा शपथ लिनेले ३ दिन अगावै संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने

चैत ११ मा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको शपथ

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

