जो संसद् भवनको मूल ढोका ढोगेर शपथमा सहभागी भए (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद भवनमा आज शपथ ग्रहण गरेका छन्।
- शपथ ग्रहण अघि केही सांसदहरूले मूल प्रवेशद्वारमा जुत्ता खोलेर शीर नुहाएर ढोगेका थिए।
- रास्वपाका सागर ढकाल र बालेन शाहले नेपाली मौलिक भेषभूषा र किराँत समुदायको सिलाम साक्मा लगाएर शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले आज शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद भवनको हलमा शपथ ग्रहणका लागि प्रवेश गर्नुअघि केही सांसदहरुले मूल प्रवेशद्वारमा ढोगेका थिए । कतिपयले जुत्ता खोलेर शीर नुहाएर ढोगेको देखिन्थ्यो । यसरी ढोग्नेमा रास्वपाका सागर ढकाल पनि एक हुन् ।
नेपाली मौलिक भेषभूषा लगाएर गएका उनीहरु पहिलोपटक सांसद बनेका थिए ।
नयाँ संसद भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए ।
रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह भने किराँत समुदायमा शुभ संकेत मानिने सिलाम साक्मा लगाएर शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । उनले भोलि शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ ।
