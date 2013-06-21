News Summary
- सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली भएको छ।
- रिपुमर्दन गणको सातौं डफ्फा र सैनिक प्रहरी युनिटको दशौं डफ्फालाई कालीबहादुर गणको आठौं डफ्फा र सैनिक प्रहरी युनिटको एघारौं डफ्फाले बदली गरेको छ।
- यी दुई डफ्फाका १७९ शान्ति सैनिकको पहिलो टोली आज मिसन इलाका प्रस्थान गरेको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले बताएको छ।
१२ चैत, काठमाडौं । सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली भएको छ ।
सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा तैनाथ रिपुमर्दन गणको सातौं डफ्फा र सैनिक प्रहरी युनिटको दशौं डफ्फालाई कालीबहादुर गणको आठौं डफ्फा र सैनिक प्रहरी युनिटको एघारौं डफ्फाले बदली गरेको हो ।
यी दुई डफ्फाका १७९ शान्ति सैनिकको पहिलो टोली आज मिसन इलाका प्रस्थान गरेको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले बताएको छ ।
उक्त मिसनमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका २११ नेपाली शान्ति सैनिकहरु ११ चैतमा स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
हाल उक्त मिसनमा नेपाली सेनाका १ हजार १०७ शान्ति सैनिक कार्यरत छन् ।
१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seatसमानुपातिक कुल सिट
▾0 Seat
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4