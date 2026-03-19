एएनओको थाइल्याण्ड अध्यक्षमा अमरा राई चयन

थाइल्याण्डमै जन्मेकी पाचौं पुस्ताकी अमरा राई विश्वभरका नेपाली मूलका नागरिकहरूको संगठन एशोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन(एएनओ) थाइल्याण्ड कमिटी अध्यक्ष चयन भएकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १९:२१

१६ चैत, काठमाडौं । थाइल्याण्डमै जन्मेकी पाचौं पुस्ताकी अमरा राई विश्वभरका नेपाली मूलका नागरिकहरूको संगठन एशोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन(एएनओ) थाइल्याण्ड कमिटी अध्यक्ष चयन भएकी छन् ।

मार्च २९ गते आइतवार अपरान्ह बैंककमा आयोजित एक कार्यक्रममा थाइल्याण्डमै जन्मेका र पुस्तौंदेखि थाइल्याण्ड र वर्मामा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा थाइल्याण्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीले नेपली कला, संस्कृति, भाषा र परम्परालाई नेपाली मूलका मानिसहरुमा पुस्तान्तरण गर्ने एएनओको अभियानले सकारात्मक परिणाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्थानीयस्तरका नेपाली संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै नेपाली भाषा, संस्कृतिको कामलाई अघि बढाउन सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराईले एएनओको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले अब कुनै पनि नेपाली मूलको मानिस नेपाल जाँदा विमानास्थलमा विदेशीको लाइनमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा.मोहन डाँगीले नेपालीपनको विस्तारको एजेण्डाले मन छोएको बताए । बैंककलाई कर्मभूमि बनाएर प्राध्यापनरत नेपाल पोलिसी इन्टिट्युडका अध्यक्ष डा.खगेन्द्र ढकालले गैरआवासीय नेपाली संघले ३ पुस्ताभित्रका नेपालीमात्र समेट्ने भएकाले त्यसवाहिरका नेपालीलाई समेट्ने संस्थाको रुपमा एएनओ आएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

एएनओको बोर्ड अफ ट्रष्टी सदस्य वात्सना राई र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य राज कर्माचार्यको समेत उपस्थितिमा गठित राई नेतृत्वको एएनओ थाइल्याण्ड राष्ट्रिय कमिटीमा मिलन घिमिरे, नरेश पाण्डे, सोनिया राई, एमी राई, बसन्ती प्रधान, दीपा पौडेल, अस्मिता न्यौपाने, सुमन कार्की र विक्की सिन्च्यूरी रहेका छन् ।

थाइल्यान्ड
कम्बोडियाबाट २१ नेपालीको उद्धार

कम्बोडियाबाट १६ जना नेपालीको उद्धार

म्यानमारमा अनलाइन स्क्यामिङमा संलग्न ४ जनालाई नेपाल फर्काइयो

टीआईटीएफ २०२६ : नेपाली पर्यटन व्यवसायमा नयाँ अवसर

थाइल्यान्डसँगको सीमा विवादले कम्बोडियामा जनजीवन प्रभावित, १९ जनाको मृत्यु, हजारौं विस्थापित

थाइल्यान्डको शर्त : युद्ध रोक्न कम्बोडियाले पहिले युद्धविराम घोषणा गर्नुपर्ने

