+
English edition

एचजेएनबीएल : आर्मी र गोल्डेनगेट क्वालिफायरमा, टाइम्स र हाउण्ड्सले एलिमेटर खेल्ने

२०८२ चैत २३ गते २२:४१ २०८२ चैत २३ गते २२:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग २०२६ मा आर्मी क्लब र गोल्डेनगेट क्लबले लिग चरणको अन्तिम खेलमा जित हासिल गरेका छन् ।
  • आर्मीले १४ मध्ये १३ खेल जितेर २७ अंकसहित शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ भने गोल्डेनगेटले १२ जित र २६ अंकसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो ।
  • पहिलो क्वालिफायर खेल मंगलबार आर्मी र गोल्डेनगेटबीच हुनेछ भने टाइम्स र हाउण्ड्सबीच एलिमिनेटर खेल हुनेछ ।

२३ चैत, काठमाडौं । हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग (एचजेएनबीएल) २०२६ अन्तर्गत सोमबार भएको लिग चरणको अन्तिम दुई खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र गोल्डेनगेट बास्केटबल क्लब विजयी भएका छन् ।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालमा भएको खेलमा आर्मीले केभिसी हाउण्ड्स र गोल्डेनगेटले टाइम्स बास्केटबल क्लबलाई पराजित गरेका हुन् ।

आर्मी र गोल्डेनगेटले जितसहित पहिलो क्वालिफायर खेल्ने पक्का भएको छ ।

आर्मीले लिग चरणमा १४ मध्ये १३ खेल जित्दै २७ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको हो ।

डबल राउण्ड रोविनका आधारमा भएको लिगमा आर्मी पहिलो चरणमा टाइम्ससँग मात्र पराजित भएको थियो ।

यस्तै गोल्डेनगेटले १४ मध्ये १२ खेल जित्दै २६ अंक जोडेर दोस्रो भयो । अन्तिम खेलमा पराजित टाइम्सले १० जित र ४ हारबाट २४ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा रह्यो । हाउण्ड्सले ९ जित र ५ हारबाट २३ अंक जोडेर चौथो स्थानमा टुङ्ग्यायो ।

अब पहिलो क्वालिफायरमा आर्मी र गोल्डेनगेटबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र विजेता फाइनल पुग्नेछ । पराजित हुने टोलीले भने अर्को मौका पाउनेछन् । टाइम्स र हाउण्ड्सले दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाउन एलिमिनेटरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यस खेलमा पराजित हुने टोली बाहिरिनेछ ।

सोमबारको दुवै खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक रहे । पहिलो खेलमा आर्मीले केभीसी हाउन्ड्सलाई १०३–९९ ले पराजित गर्‍यो ।

खेलमा आर्मी र हाउण्ड्स दुवैले समान दुई क्वाटर आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । पहिलो क्वाटरमा हाउण्ड्सले २५-१८ को अग्रता लिएको थियो । तर दोस्रो क्वाटरमा आर्मीले पुनरागमन गर्दै २९-१५ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै हाफटाइमसम्म ४७-४० को अग्रता बनाएको थियो । तेस्रो क्वाटर हाउण्ड्सले ३२-२५ ले आफ्नो पक्षमा पारेपछि चौथो क्वाटरअघि हाउण्ड्सले ७२-७२ को बराबरी गरेको थियो ।

तर चौथो तथा निर्णायक क्वाटरमा आर्मीले ३१-२७ को अग्रता बनाउँदै रोमाञ्चक जित हात पारेको हो ।

आर्मीका निश्चल महर्जनले २२ अंक जोडे । उनी म्यान अफ दि म्याच घोषित भए ।

यस्तै सोमबारको दोस्रो खेलमा गोल्डनगेटले टाइम्सलाई ९७-९५ ले हरायो ।

निकै प्रतिस्पर्धातम्क खेलमा गोल्डेनगेटले टाइम्सलाई ओभरटाइममा पराजित गरेको हो । निर्धारित चार क्वाटरमा ८९-८९ अंक जोडेपछि लिगमा पहिलो पटक ओभरटाइमबाट विजेता टुङ्गो लागेको हो ।

ओभरमा गोल्डेनगेटले ८-६ को अग्रता बनाउँदै जित हात पारेको हो ।

त्यसअघि टाइम्सले पहिलो क्वाटर २३-१४ र दोस्रो क्वाटर २२-१४ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै हाफटाइमसम्म ४५-२८ को अग्रता बनाइसकेको थियो । तेस्रो क्वाटरमा दुवैले समान ३१-३१ अंक जोडेपछि टाइम्सले चौथो क्वाटरअघिसम्म ७६-५९ ले अघि थियो ।

तर चौथो क्वाटरमा गोल्डेनगेटले सानदार पुनरागमन गर्दै ३०-१३ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल ओभरटाइसम्म पुर्‍याएको थियो ।

गोल्डेनगेटका विकास गुरुङ म्यान अफ दि म्याच घोषित भए । गोल्डेनगेटका जाइन खानले सर्वाधिक २९ अंक जोडे ।

नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजनामा भईरहेको एचजेएनबीएको प्लेअफका खेलहरु मंगलबारदेखि सुरु हुनेछ ।

मंगलबार पहिलो क्वालिफाय र एलिमिनेटर खेल हुनेछन । क्वालिफायरमा आर्मी र गोल्डेनगेटबीच खेल हुनेछ भने टाइम्स र हाउण्ड्सबीच एलिमिनेटर खेल हुनेछ ।

कीर्तिपुर,रोएल, प्लेक्स एरेना र सोलो बास्केटबल बटम चार रहँदै प्लेअफ होडबाट बाहिरिएका छन् । चारै टोली रेलिगेट भएका छन् भने अर्को संस्करणका लागि क्वालिफायर खेल्नुपर्ने छ ।

प्रतियोगिताको विजेताले नगद ४ लाख प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले २ लाख र तेस्रो हुनेले १ लाख हात पार्नेछन् । यस्तै प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर (एमभिपी) घोषित हुनेलाई पनि आकर्षक पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेबाले जनाएको छ ।

हिमालयन जाभा नेसनल बास्केटबल लिग
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
राष्ट्रिय समाचार

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
छुटाउनुभयो कि?

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
राष्ट्रिय समाचार

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
राष्ट्रिय समाचार

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एचजेएनबीएल : आर्मी र गोल्डेनगेट क्वालिफायरमा, टाइम्स र हाउण्ड्सले एलिमेटर खेल्ने

एचजेएनबीएल : आर्मी र गोल्डेनगेट क्वालिफायरमा, टाइम्स र हाउण्ड्सले एलिमेटर खेल्ने

एजी १० फुटबल क्याम्प सुरु

एजी १० फुटबल क्याम्प सुरु

कान्तिपुर हाफ म्याराथन बैशाख ५ मा

कान्तिपुर हाफ म्याराथन बैशाख ५ मा

फेन्सिङ खेलाडी अनिताले सगरमाथा आरोहण गर्ने

फेन्सिङ खेलाडी अनिताले सगरमाथा आरोहण गर्ने

विराज र विकेशको ट्वेल्व फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरले समर क्याम्प आयोजना गर्ने

विराज र विकेशको ट्वेल्व फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरले समर क्याम्प आयोजना गर्ने

आईपीएलमा बेंगलुरुको दोस्रो जित, चेन्नईको लगातार तेस्रो हार

आईपीएलमा बेंगलुरुको दोस्रो जित, चेन्नईको लगातार तेस्रो हार

ट्रेन्डिङ

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)
ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन

ए डिभिजन लिग : दर्ताका लागि १३ क्लबलाई मात्रै पत्र, थ्रीस्टार र एपीएफको मान्यता प्रष्ट भएन
राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

मिलान डर्बी : एकै सिजन एसी मिलानले दोस्रो पटक हरायो इन्टरलाई

वेबस्टोरिज

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories
एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

14 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ