+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

‘गाइनोकोलोजी पुरुषको पनि क्षेत्र हो’

२०८२ चैत २९ गते १२:११ २०८२ चैत २९ गते १२:११

सुमित्रा लुइटेल

Shares

एकजना बिरामीले ओपीडीमा हिस्ट्री लेखिसकेपछि एक्जामिनेसन रुममा गएर ‘महिला डाक्टर पठाइदिनुहोस्’ भनेर भनिन् ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डा. नितेश घिमिरेले जिल्ला अस्पतालमा पुरुष गाइनोकोलोजिस्टको भूमिका र बिरामीको विश्वास जितेको अनुभव सुनाएका छन्।

२०२२ मा प्रदर्शनमा आएको हिन्दी फिल्म ‘डक्टर जी’ मा आयुष्मान खुरानाले स्त्री रोग विशेषज्ञको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । फिल्ममा प्रस्तुत गरिएको कथाले एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञले के कस्तो अवस्थाबाट गुज्रनुपर्छ भनेर देखाएको छ ।

फिल्ममा आयुष्मान हड्डी रोग ‘अर्थोपेडिक्स’मा विशेषज्ञता गर्न चाहन्छन्, तर सिट नपाएपछि इच्छा नभए पनि गाइनोकोलोजी ‘स्त्री रोग’ विभागमा पुग्छन् ।

उनी त्यहाँ एक्लो पुरुष विद्यार्थी बन्छन् । बिरामीहरूले ‘पुरुष डाक्टरले के बुझ्छन्, महिला डाक्टर चाहिन्छ’ भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् । सहकर्मी र सिनियर डाक्टरबाट आउने चुनौती र आफ्नै मनभित्रको दुविधाले उनलाई घेरिरहन्छ । फिल्मले हास्य प्रदान तरिकाबाट एउटा गम्भीर सन्देश दिन्छ चिकित्सकको लिङ्ग होइन, उसको व्यावसायिकता, ज्ञान र बिरामीप्रतिको समर्पणले मात्र विश्वास जितिन्छ ।

धेरै पुरुष गाइनोकोलोजिस्टका लागि यो अत्यन्त परिचित र यथार्थपरक कथा लाग्न सक्छ ।

00 00 00

ठ्याक्कै यही फिल्मको उदाहरणसँग मिल्दोजुल्दो यात्रा डा. नितेश घिमिरेको पनि छ । उनले पनि कहिल्यै ‘म गाइनो पढ्छु’ भनेर योजना बनाएका थिएनन् । तर जिल्ला अस्पतालमा काम गर्दागर्दै उनी स्त्री रोग तथा प्रसूति विभागमा पुगे । यो क्षेत्रमा पुरुष डाक्टरको भूमिका कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै बुझ्दै गए ।

अहिले उनी काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा आवासीय चिकित्सकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । साथै सोशल मिडिया तथा युट्युब मार्फत् महिलाको स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरण फैलाइरहेका छन् ।

गाइनोकोलोजी पुरुष–महिलाको साझा यात्रा हो

डा. घिमिरे भन्छन्, ‘प्रेग्नेन्सी एक्लो महिलाको यात्रा होइन, यो श्रीमान् र श्रीमती दुवैको साझा यात्रा हो ।’ जब दम्पती सँगै आउँछन्, तब मात्र पूर्ण यात्रा सुरु हुन्छ । जिल्ला अस्पतालमा डेलिभरी, अपरेसन, फलो–अप र जटिल केसहरूमा पुरुष डाक्टरले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने उनले महसुस गरे । अहिले धेरै बिरामीहरू ‘म फलानो डाक्टरमार्फत डेलिभरी हुन्छु’ भनेर आउँछन्, यस्तोमा महिला पुरुषको प्रश्न नै उठ्दैन ।

तर सुरुवाती दिनहरू सजिला थिएनन् । हुम्लाजस्तो दुर्गम जिल्ला अस्पतालमा बिरामीहरू पुरुष डाक्टर देख्नेबित्तिकै अप्ठ्यारो मान्थे । ‘महिला डाक्टर पठाइदिनुहोस्’ भन्ने गर्थे ।

डा. घिमिरेले काठमाडौँमा नै भएको एउटा घटना सम्झिए:-  एकजना बिरामीले ओपीडीमा हिस्ट्री लेखिसकेपछि एक्जामिनेसन रुममा गएर ‘महिला डाक्टर पठाइदिनुहोस्’ भनेर भनिन् ।

सिस्टरहरूले महिला डाक्टर पठाइदिए । तर पछि जब डा. घिमिरेले नै बिरामीलाई उनको समस्या ‘डिस्चार्ज, स्ट्रबेरी जस्तो सर्विक्स’ जस्ता लक्षणहरू बारे विस्तृत रूपमा बुझाए, गुगलमा फोटो देखाएर उपचार योजना बताए, तब बिरामी पूरै सन्तुष्ट भइन् । उनले डा. घिमिरेप्रति पूरै विश्वास देखाइन् । यो घटना हरेक दुई–तीन महिनामा एकचोटि दोहोरिने उनी बताउँछन् ।

ग्रामीण क्षेत्रको चुनौती र यथार्थ

पुरुष डाक्टरसँग जाँच गराउँदा महिलाहरू अझै पनि लाज र संकोच मान्छन् । दुर्गम ठाउँमा यो समस्या अझै बढी छ । डा. घिमिरे हुम्लाको एउटा घटना सम्झदै भन्छन्, ‘एक जना डेलिभरी गर्न आउनुभएको महिला त पुरुष डाक्टरले डेलिभरी गर्ने भनेको सुनेर बेडबाट तल हामफाल्नुभयो । त्यसपछि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सहयोगमा उनको डेलिभरी भयो ।

डाक्टरलाई भन्दा पनि लामो वर्षदेखि काम गरेका अनुभवी सिस्टरहरूलाई नै समस्या देखाउन महिलाहरूले सहज ठान्थे । तर पछिल्लो समय जटिल समस्या भएका बेला अस्पताल पुगिसकेपछि जसले जाँच गरे पनि गाह्रो हुँदैन भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको छ ।

डा. घिमिरेले जिल्ला अस्पतालमा देखेका मुख्य समस्याहरू

हुम्लाका महिलामा महिनावारीको समयबाट नै समस्या सुरु हुन्छ । महिनावारीको बेला के–के कुरामा ध्यान दिने भन्ने आधारभूत ज्ञान धेरैलाई हुँदैन । महिनावारीको कुरा अरूलाई सुनाउन लजाउने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा विभिन्न प्रजनन् समस्याबाट उनीहरू गुज्रिनुपर्छ ।

बच्चा नबस्ने समस्या र उकालो–ओरालो धेरै गर्नुपर्ने तथा भारी काम गर्नुपर्ने भएकाले बच्चा बसे पनि गर्भ तुहिने समस्या धेरै छ । बच्चा जन्माइसकेपछि तथा महिनावारी सुक्ने बेला पाठेघर खस्ने समस्या हुम्लालगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका महिलामा देखिने मुख्य समस्या हो ।

नेपालमा लाखौं महिलाहरू यो समस्याबाट पीडित छन्, जसको मुख्य कारण अत्यधिक भारी काम, कम उमेरमा बारम्बार बच्चा जन्माउनु, प्रसूतिपछि पर्याप्त आराम नगर्नु र पोषणको कमी हो । हुम्लामा १४–१५ दिनमा नै सुत्केरी महिलाहरूले काम गर्न थाल्छन्, जसले गर्दा पनि त्यहाँ पाठेघर खस्ने समस्या बढी हुन्छ । साथै प्रसूतिको क्रममा मृत्यु हुने समस्या पनि हुम्लामा उल्लेखनीय छ ।

शहरमा देखिने नयाँ समस्या : पिसिओएस

काठमाडौँ जस्ता शहरी क्षेत्रमा बिरामीहरू अलि बढी खुला हुन्छन्, तर पछिल्लो समय नयाँ चुनौती देखिन थालेको छ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम । जंक फुड, तारे–भुटेका खानेकुरा, मोनोसोडियम ग्लुटामेटयुक्त खानेकुरा, व्यायामरहित जीवनशैली र तनावले गर्दा अण्डाको गुणस्तर घट्दै गएको छ ।

नेपालमा चिकित्साशास्त्र पढिरहेका विद्यार्थीहरूमा पनि पिसिओएस पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोमको दर करिब ९.१८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । यस्ता बिरामीहरूमा महिनावारी अनियमित हुने ८३ प्रतिशत, शरीरमा पुरुष हार्मोनको असर बढ्ने अर्थात् हाइपरएन्ड्रोजेनिज्म ८२ प्रतिशत र सन्तान नहुने समस्या अर्थात् इनफर्टिलिटी ४३ प्रतिशत जस्ता लक्षणहरू बढी देखिन्छन् ।

डा. घिमिरेका अनुसार अहिले ३२–३३ वर्षकै उमेरमा पनि बच्चा नहुने, अण्डाको गुणस्तर घट्ने समस्या बढ्दै गएको छ । यसै कारण भविष्यमा धेरैजसो दम्पतीहरूलाई आईभीएफ ‘इन–भिट्रो फर्टिलाइजेशन’को सहारा लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ ।

फिल्म र वास्तविकताको अन्तर

‘डक्टर जी’ फिल्मले देखाएजस्तै, डा. नितेश घिमिरेको सुरुमा ‘म गाइनोमा काम गर्दिन’ भन्ने सोच थिएन । तर जिल्ला अस्पतालको अनुभवले उनी यो क्षेत्रमा रमाउन थाले ।

फिल्ममा जस्तै बिरामीको प्राथमिकता, लाज–संकोच र ‘पुरुष डाक्टरले हेर्न हुन्न’ भन्ने धारणाको सामना उनीले पनि गरे । तर जब बिरामीले रोग बुझ्छिन् र उपचारबाट राहत पाउँछिन्, तब पुरुष र महिलाको कुरा पृष्ठभूमिमा हराउँछ ।

डा. घिमिरेको अनुभवले फिल्मको सन्देशलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्छ । व्यावसायिकता, स्पष्ट कुराकानी, बिरामीसँगको आत्मीयता र समर्पणले लिङ्गको सीमा पार गर्न सक्छ ।

उनको यात्राले देखाउँछ कि चुनौतीहरू जति ठूला भए पनि, सही दृष्टिकोण र निरन्तर प्रयासले पुरुष गाइनोकोलोजिस्टले पनि महिलाको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्छन् ।

गाइनोकोलोजी पुरुष
लेखक
सुमित्रा लुइटेल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

